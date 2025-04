Waymo e Toyota anunciam parceria para levar direção autônoma para carros comuns

A Waymo, empresa controlada pela Alphabet, e a Toyota, anunciaram nesta terça-feira, 29, um acordo preliminar para trabalharem no avanço e na implementação da direção autônoma. A Woven by Toyota, braço da montadora, também irá participar do processo.

O plano das empresas é unir a tecnologia autônoma da Waymo e a expertise da Toyota em engenharia veicular para desenvolver veículos voltados ao uso pessoal.

De acordo com o comunicado, a Toyota investe há anos em pesquisas voltadas para a meta de zerar acidentes de trânsito. Nesse contexto, a direção automatizada e as tecnologias avançadas de segurança têm papel central, seguindo o Toyota Safety Sense (TSS), um conjunto proprietário de recursos desenvolvidos e implantados globalmente pela montadora.

O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, afirmou em declaração recente que o modelo de negócios da Waymo ainda está em definição, mas destacou o potencial de longo prazo no mercado de veículos autônomos de propriedade pessoal.

“A missão da Waymo é ser a motorista mais confiável do mundo. Isso requer parceiros globais como a Toyota, que compartilham nosso compromisso de melhorar a segurança no trânsito e expandir o transporte acessível”, afirmou Tekedra Mawakana, co-CEO da Waymo.