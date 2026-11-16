Ibovespa cai, dólar dispara e Nvidia derruba Wall Street; veja o que pesa na Bolsa

O Ibovespa abriu a semana em queda nesta segunda-feira, 16, pressionado pelas ações da Vale e dos grandes bancos, em meio ao desempenho negativo dos mercados internacionais. Por volta das 10h17 (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 recuava 0,51%, aos 171.583,91 pontos.

O mercado acompanha a pressão sobre as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, a queda do petróleo e os sinais de desaceleração da economia asiática. O dólar comercial, por sua vez, sobe 1,33%, cotado a R$ 5,73, voltando ao nível de maio de 2025.

Entre os principais pesos do índice, a Vale (VALE3) recua 2,31%, cotada a R$ 62,03. A queda acompanha o desempenho negativo de outras empresas ligadas à mineração, como a Bradespar (BRAP4), que perde 3,02%, e a CSN Mineração (CMIN3), com baixa de 1,29%.

Já a Petrobras opera próxima da estabilidade, com recuo de 0,09% nas ações preferenciais (PETR4) e de 0,10% nas ordinárias (PETR3). Entre as demais petrolíferas, Prio (PRIO3) sobe 0,70% e Brava Energia (BRAV3) avança 0,34%, apesar da queda do petróleo no exterior.

Os grandes bancos também operam no campo negativo. O Itaú (ITUB4) cai 0,50%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,40% e Bradesco (BBDC4) perde 0,34%. Na contramão, Santander (SANB11) avança 1,09%.

Entre as maiores altas do índice, Minerva (BEEF3) lidera os ganhos, com valorização de 4,99%, seguida por Telefônica Brasil (VIVT3), que sobe 2,61%, e TIM (TIMS3), com avanço de 1,39%. Na ponta negativa, Magazine Luiza (MGLU3) registra a maior queda, de 4,61%, seguida por Localiza (RENT3), que recua 3,19%.

Na sexta-feira, 13, a divisa encerrou a semana acumulando ganho de 2,66%, enquanto o Ibovespa avançou 2,35% no período. O mercado segue atento às incertezas fiscais brasileiras e ao cenário internacional. Na última sessão, o índice havia subido 0,66%, aos 172.457,76 pontos.

Petróleo cai com perspectiva de excesso de oferta global

Os preços do petróleo recuam após a Agência Internacional de Energia (AIE) projetar que o mercado mundial voltará a registrar um excedente de oferta no quarto trimestre deste ano.

O petróleo do tipo West Texas Intermediate (WTI), referência americana, cai 0,64%, negociado a US$ 87,99 por barril, enquanto o parâmetro global Brent recua 1,10%, a US$ 94,79.

A recuperação das exportações do Oriente Médio ocorre em ritmo superior ao crescimento da demanda global, apesar da continuidade dos ataques a embarcações na região, já a oferta mundial deve atingir, em média, 105 milhões de barris por dia no quarto trimestre, superando a demanda projetada em 1,7 milhão de barris diários.

A agência também informou que 71 milhões de barris de petróleo das reservas emergenciais de seus países-membros deverão ser disponibilizados até o fim de fevereiro, incluindo 15 milhões de barris de diesel, para aliviar as restrições de oferta.

EUA recuam antes de balanço da Nvidia e IPO da Anthropic

Os índices futuros das bolsas americanas operam em queda nessa segunda-feira, pressionados principalmente pelas ações de tecnologia, enquanto investidores aguardam o balanço da Nvidia e a aguardada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Anthropic.

Os futuros do Nasdaq 100 recuam 1,4%, enquanto os do S&P 500 caem 0,6%. Já os contratos futuros do Dow Jones Industrial Average perdem 0,2%, equivalente a cerca de 90 pontos.

As ações da Nvidia caem quase 3% no pré-mercado, antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, prevista para terça-feira, 17.

Outras empresas ligadas à inteligência artificial também recuam no pré-mercado. Micron Technology, Intel e Advanced Micro Devices (AMD) perdem mais de 5%, assim como a fabricante de computadores Dell Technologies. A Oracle registra queda próxima de 4%.

Outro destaque da semana é a estreia da Anthropic na bolsa americana, em uma operação que pode avaliar a companhia em cerca de US$ 1,4 trilhão. A desenvolvedora do Claude prevê definir o preço das ações na quarta-feira, 18, antes da estreia esperada para quinta-feira, 19.

Bolsas da Europa operam sem direção única

Os principais índices europeus operam em direções distintas nessa segunda-feira, em meio à cautela dos investidores com o setor de tecnologia americano e as perspectivas para a economia global.

O Stoxx 600 sobe 0,10%, enquanto o FTSE 100, de Londres, avança 0,33% e o CAC 40, de Paris, ganha 0,20%. Na contramão, o DAX, de Frankfurt, recua 0,14%, e o FTSE MIB, de Milão, cai 0,31%.

Os investidores acompanham os desdobramentos da crise de liderança na Nvidia e os próximos resultados corporativos nos Estados Unidos, além da perspectiva de aumento da oferta mundial de petróleo, que pressiona os preços da commodity.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em queda

Os mercados asiáticos encerraram o pregão dessa segunda-feira majoritariamente em baixa, pressionados por indicadores econômicos e pela cautela com as empresas de tecnologia.

O Nikkei 225, do Japão, caiu 2,42%, aos 59.662,02 pontos, após a economia japonesa registrar uma contração inesperada do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 3,59%, liderando as perdas na região.

Na China continental, o índice Shanghai Composite perdeu 0,87%, aos 3.602,57 pontos, enquanto o CSI 300 recuou 0,91%, após a divulgação de indicadores econômicos desfavoráveis.

Na contramão, o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,49%, aos 23.753,84 pontos, e o Nifty 50, da Índia, subia 0,58%, aos 25.291,10 pontos, na cotação informada.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou o pregão em queda de 0,41%, aos 9.044,70 pontos.

*Com agências internacionais