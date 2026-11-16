Ibovespa cai, dólar dispara e Nvidia derruba Wall Street; veja o que pesa na Bolsa

B3: Ibovespa inicia a semana em baixa, enquanto Magazine Luiza lidera as perdas do índice. (Patricia Monteiro/Bloomberg via/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11h02.
O Ibovespa abriu a semana em queda nesta segunda-feira, 16, pressionado pelas ações da Vale e dos grandes bancos, em meio ao desempenho negativo dos mercados internacionais. Por volta das 10h17 (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 recuava 0,51%, aos 171.583,91 pontos.
O mercado acompanha a pressão sobre as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, a queda do petróleo e os sinais de desaceleração da economia asiática. O dólar comercial, por sua vez, sobe 1,33%, cotado a R$ 5,73, voltando ao nível de maio de 2025.
Entre os principais pesos do índice, a Vale (VALE3) recua 2,31%, cotada a R$ 62,03. A queda acompanha o desempenho negativo de outras empresas ligadas à mineração, como a Bradespar (BRAP4), que perde 3,02%, e a CSN Mineração (CMIN3), com baixa de 1,29%.
Já a Petrobras opera próxima da estabilidade, com recuo de 0,09% nas ações preferenciais (PETR4) e de 0,10% nas ordinárias (PETR3). Entre as demais petrolíferas, Prio (PRIO3) sobe 0,70% e Brava Energia (BRAV3) avança 0,34%, apesar da queda do petróleo no exterior.
Os grandes bancos também operam no campo negativo. O Itaú (ITUB4) cai 0,50%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,40% e Bradesco (BBDC4) perde 0,34%. Na contramão, Santander (SANB11) avança 1,09%.
Entre as maiores altas do índice, Minerva (BEEF3) lidera os ganhos, com valorização de 4,99%, seguida por Telefônica Brasil (VIVT3), que sobe 2,61%, e TIM (TIMS3), com avanço de 1,39%. Na ponta negativa, Magazine Luiza (MGLU3) registra a maior queda, de 4,61%, seguida por Localiza (RENT3), que recua 3,19%.
Na sexta-feira, 13, a divisa encerrou a semana acumulando ganho de 2,66%, enquanto o Ibovespa avançou 2,35% no período. O mercado segue atento às incertezas fiscais brasileiras e ao cenário internacional. Na última sessão, o índice havia subido 0,66%, aos 172.457,76 pontos.
Os preços do petróleo recuam após a Agência Internacional de Energia (AIE) projetar que o mercado mundial voltará a registrar um excedente de oferta no quarto trimestre deste ano.
O petróleo do tipo West Texas Intermediate (WTI), referência americana, cai 0,64%, negociado a US$ 87,99 por barril, enquanto o parâmetro global Brent recua 1,10%, a US$ 94,79.
A recuperação das exportações do Oriente Médio ocorre em ritmo superior ao crescimento da demanda global, apesar da continuidade dos ataques a embarcações na região, já a oferta mundial deve atingir, em média, 105 milhões de barris por dia no quarto trimestre, superando a demanda projetada em 1,7 milhão de barris diários.
A agência também informou que 71 milhões de barris de petróleo das reservas emergenciais de seus países-membros deverão ser disponibilizados até o fim de fevereiro, incluindo 15 milhões de barris de diesel, para aliviar as restrições de oferta.
Os índices futuros das bolsas americanas operam em queda nessa segunda-feira, pressionados principalmente pelas ações de tecnologia, enquanto investidores aguardam o balanço da Nvidia e a aguardada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Anthropic.
Os futuros do Nasdaq 100 recuam 1,4%, enquanto os do S&P 500 caem 0,6%. Já os contratos futuros do Dow Jones Industrial Average perdem 0,2%, equivalente a cerca de 90 pontos.
As ações da Nvidia caem quase 3% no pré-mercado, antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, prevista para terça-feira, 17.
Outras empresas ligadas à inteligência artificial também recuam no pré-mercado. Micron Technology, Intel e Advanced Micro Devices (AMD) perdem mais de 5%, assim como a fabricante de computadores Dell Technologies. A Oracle registra queda próxima de 4%.
Outro destaque da semana é a estreia da Anthropic na bolsa americana, em uma operação que pode avaliar a companhia em cerca de US$ 1,4 trilhão. A desenvolvedora do Claude prevê definir o preço das ações na quarta-feira, 18, antes da estreia esperada para quinta-feira, 19.
Os principais índices europeus operam em direções distintas nessa segunda-feira, em meio à cautela dos investidores com o setor de tecnologia americano e as perspectivas para a economia global.
O Stoxx 600 sobe 0,10%, enquanto o FTSE 100, de Londres, avança 0,33% e o CAC 40, de Paris, ganha 0,20%. Na contramão, o DAX, de Frankfurt, recua 0,14%, e o FTSE MIB, de Milão, cai 0,31%.
Os investidores acompanham os desdobramentos da crise de liderança na Nvidia e os próximos resultados corporativos nos Estados Unidos, além da perspectiva de aumento da oferta mundial de petróleo, que pressiona os preços da commodity.
Os mercados asiáticos encerraram o pregão dessa segunda-feira majoritariamente em baixa, pressionados por indicadores econômicos e pela cautela com as empresas de tecnologia.
O Nikkei 225, do Japão, caiu 2,42%, aos 59.662,02 pontos, após a economia japonesa registrar uma contração inesperada do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 3,59%, liderando as perdas na região.
Na China continental, o índice Shanghai Composite perdeu 0,87%, aos 3.602,57 pontos, enquanto o CSI 300 recuou 0,91%, após a divulgação de indicadores econômicos desfavoráveis.
Na contramão, o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,49%, aos 23.753,84 pontos, e o Nifty 50, da Índia, subia 0,58%, aos 25.291,10 pontos, na cotação informada.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou o pregão em queda de 0,41%, aos 9.044,70 pontos.
*Com agências internacionais