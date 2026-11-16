Bitcoin cai aos US$ 64 mil e devolve toda a alta dos últimos 3 meses

O bitcoin opera em queda nesta segunda-feira, 16, e continua o movimento negativo que levou o ativo dos US$ 87 mil para os US$ 62 mil desde outubro, devolvendo toda a alta dos últimos três meses.

A maior das criptomoedas teve seis semanas consecutivas de queda diante de um cenário de provável aumento nos juros dos Estados Unidos, saída de capital dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin e baixa nas ações de empresas de tecnologia norte-americanas.

Às 10h50 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 64.271.

Semana com agenda de eventos pesada para o bitcoin

Segundo Caio Villa, líder de produto e relacionamento da corretora Brasil Bitcoin, o bitcoin enfrenta três grandes eventos de volatilidade nesta semana: a primeira divulgação de resultado da fabricante de chips, Nvidia, sem Jensen Huang no comando; a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed); e a Oferta Pública Inicial (IPO) da Anthropic.

Mais cedo neste ano, o IPO da SpaceX atraiu tanto capital que o dinheiro migrou de outros ativos, como as criptomoedas, prejudicando o desempenho do mercado cripto. A Anthropic é responsável pelo agente de inteligência artificial Claude e deve atrair muito investimento nas bolsas dos EUA, considerando que sua principal concorrente, a OpenAI, do ChatGPT, não tem capital aberto.

Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, destaca que o mercado chega a esses eventos fragilizado.

"O fim de semana teve liquidações de mais de US$ 2 bilhões nos derivativos de criptomoedas, quase todas em posições compradas, e o bitcoin fechou a sexta semana seguida no vermelho. O medo tomou conta: o índice Fear & Greed marcou 10 pontos, o nível mais baixo desde junho, contra 29 há uma semana", lembra Cheung.

Gráfico do bitcoin em 16 de novembro de 2026

ETFs têm 7º pregão seguido de saques

Na sexta-feira, 13, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 185,4 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. Este foi o sétimo pregão consecutivo com saída de capital nesse tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 143,5 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 2,3 milhões, interrompendo uma sequência de seis pregões de fluxo vendedor.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas despencou dos 20 para os 12 pontos. Assim, o sentimento do mercado saiu da zona do "medo" para a região do "medo extremo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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