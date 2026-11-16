De Curitiba à Suíça: ele vai faturar R$ 27 milhões vendendo produtos para lavar carros

Lavar o carro já foi uma tarefa que se resolvia com um balde de água, sabão e uma esponja. Hoje, há consumidores dispostos a comprar um produto para limpar as rodas, outro para proteger os bancos e um terceiro para fazer a pintura brilhar. Essa mudança de hábitos abriu espaço para empresas que ganham dinheiro vendendo uma coleção de produtos para cuidar de veículos.

Uma delas é a Cadillac Auto, empresa de Curitiba que começou há 21 anos com o nome Quimitiba. Sob o comando de Estevan Gonçalves Discini, a companhia vende produtos de limpeza e conservação automotiva e já está presente em mais de 2 mil pontos de venda pelo Brasil. Apesar do nome, não tem relação com a fabricante americana de automóveis Cadillac.

A empresa ganhou velocidade em 2026. Entre janeiro e setembro, as vendas cresceram 40% em relação ao mesmo período de 2025, e a Cadillac ultrapassou 1 milhão de unidades comercializadas. Para o ano inteiro, a previsão é faturar R$ 27 milhões. Em 2017, a receita era de apenas R$ 5 milhões.

"Esse resultado mostra que estamos conseguindo transformar inovação em resultado comercial. Nunca havíamos colocado todos os lançamentos de um mesmo ano na Curva A", afirma Estevan Discini, CEO da Cadillac. Curva A é a classificação dada aos produtos que estão entre os mais relevantes para as vendas de uma empresa.

Agora, a meta é triplicar o tamanho da operação nos próximos cinco anos. Além de ampliar a distribuição no Brasil, a Cadillac quer conquistar mercados internacionais. Já vende para Paraguai, Suíça e Espanha e negocia a entrada na Austrália, em Portugal e na Argentina.

Como uma empresa de Curitiba virou uma marca de produtos para carros

A história da Cadillac começou há 21 anos, quando a empresa ainda se chamava Quimitiba. Com o passar do tempo, o negócio ampliou a variedade de produtos e passou a atuar em diferentes etapas da limpeza e conservação de veículos.

A mudança acompanhou o surgimento de um consumidor que quer mais do que tirar a sujeira do carro. Há quem procure produtos para conservar a pintura, limpar o interior ou proteger as superfícies do veículo. Também existem profissionais que vivem desse trabalho e precisam comprar esses itens em quantidade.

Foi nesse mercado que a Cadillac encontrou espaço para crescer.

Estevan, que antes de assumir o comando ocupou a diretoria comercial, passou a liderar uma operação que depende de duas coisas: desenvolver produtos que tenham procura e fazê-los chegar às lojas.

Os números mostram o avanço. Em nove anos, o faturamento previsto passou de R$ 5 milhões para R$ 27 milhões, um crescimento de 440% caso a projeção para 2026 se confirme.

A rede de distribuição também aumentou. Apenas em 2026, o número de pontos de venda avançou 26%, ultrapassando 2 mil estabelecimentos.

Mas vender produtos de limpeza automotiva envolve uma dificuldade: convencer consumidores e lojistas a experimentar novidades num mercado em que há várias marcas disputando espaço.

O que fez as vendas da Cadillac crescerem 40%

Uma das respostas está nos produtos usados para lavar veículos.

A linha de Lava Auto, que reúne itens para a lavagem de carros, cresceu 67% em 2026. Dois produtos, chamados Demolidor e Nevasca, estão entre os responsáveis pelo desempenho.

Para a Cadillac, o desafio é acertar o que colocar nas prateleiras. Um lançamento que não vende ocupa espaço no estoque da empresa e dos lojistas. Já um produto que conquista compradores pode abrir caminho para a marca entrar em novos estabelecimentos.

Em 2026, todos os lançamentos da companhia chegaram à chamada Curva A. É a primeira vez que isso acontece na história da empresa, segundo Estevan.

A estratégia também passa pela internet. A Cadillac afirma ocupar a segunda posição entre as marcas mais vendidas de sua categoria em plataformas como o Mercado Livre.

Nas redes sociais, os números ajudam a mostrar como uma marca de produtos para lavar carros consegue atrair público. São mais de 446 mil seguidores no Instagram, com cerca de 23 milhões de visualizações mensais, e mais de 114 mil inscritos no YouTube.

Esses canais servem para apresentar os produtos a consumidores que talvez nunca tenham entrado em uma loja especializada em estética automotiva.

O desafio de levar produtos para lavar carros a outros países

Depois de crescer no Brasil, a Cadillac quer levar seus produtos a outros países.

A empresa já atua no Paraguai, na Suíça e na Espanha. Agora, negocia oportunidades na Austrália, em Portugal e na Argentina.

A expansão internacional traz desafios diferentes daqueles enfrentados dentro do país. A companhia precisa encontrar distribuidores, entender os hábitos dos consumidores e fazer seus produtos chegarem aos pontos de venda.

Ao mesmo tempo, terá de continuar crescendo no Brasil. Para isso, pretende lançar novos produtos, ampliar a distribuição e fortalecer as linhas que já apresentam maior procura.

"Temos uma ambição clara para os próximos cinco anos: triplicar a Cadillac. Os resultados de 2026 mostram que temos uma base sólida para sustentar esse crescimento. Nosso desafio agora é ampliar essa expansão sem abrir mão da qualidade, da inovação e da proximidade com nossos lojistas", afirma Gabriel Maganhotto, gerente comercial da empresa.

O plano é ambicioso, mas ainda precisa se provar. Crescer 40% em nove meses é diferente de sustentar uma expansão por cinco anos, especialmente quando a empresa começa a disputar compradores em outros países.

Para Estevan, o próximo teste será transformar o sucesso de produtos como Demolidor e Nevasca em uma operação capaz de vender muito mais, sem perder o controle sobre a distribuição e os lançamentos.

A Cadillac passou de uma empresa curitibana de produtos de limpeza para uma marca presente em milhares de lojas. Agora quer descobrir até onde pode chegar vendendo algo que, para muita gente, ainda começa com um balde de água e sabão.