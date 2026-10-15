As bolsas de segunda mão que mais valorizaram em 2026

A Fashionphile, plataforma americana de compra e venda de bolsas e acessórios de luxo usados, divulgou nesta semana a edição 2026 do seu Ultra-Luxury Resale Report. O levantamento compara a atividade no site entre janeiro e julho de 2026 com o mesmo período de 2025 e serve como termômetro anual para entender quais modelos ganham força no mercado secundário. Fundada em 1999, a empresa se apresenta como a maior plataforma de revenda de acessórios de ultraluxo dos Estados Unidos, com peças de marcas como Chanel, Hermès, Gucci e Louis Vuitton.

Entre os destaques do relatório estão a liderança da Chanel no ranking de marcas mais pesquisadas e a valorização de bolsas de arquivo que voltaram às passarelas nos últimos meses. As buscas por itens vintage, no geral, cresceram 112% no período.

O efeito Blazy

A Chanel ficou em primeiro lugar entre as marcas mais buscadas na plataforma, seguida por Louis Vuitton, Hermès, Gucci e Goyard. O relatório atribui o resultado à coleção de estreia de Matthieu Blazy na maison, apresentada em outubro de 2025 em Paris, que trouxe de volta à passarela algumas das bolsas mais conhecidas da marca. As buscas pela Chanel Cambon subiram 148%, com alta de 5% no preço médio de venda, e a Double Flap teve valorização de 8,89% no mercado de segunda mão.

A procura também se reflete no valor que a Fashionphile paga a quem vende. Segundo o relatório, a empresa comprou a Urban Essential por 15% acima do preço de varejo, a Souplissimo e a Archetype Tote por 13% acima e a Preppy Coco por 1% acima. Os percentuais correspondem aos pagamentos feitos aos vendedores, sem relação com o preço médio de venda no site.

Louis Vuitton segue líder em vendas

Saint Laurent Mombasa, criada por Tom Ford em 2001, teve alta de 291% no preço médio de revenda na Fashionphile (Reprodução/Louis Vuitton)

Mesmo com o avanço da Chanel nas pesquisas, a Louis Vuitton continua como a marca mais comprada e vendida da Fashionphile, e a Speedy liderou o ranking de bolsas mais compradas pelo segundo ano consecutivo. A Chanel Double Flap manteve a segunda posição, enquanto a Prada Re-Edition 2005 saltou do oitavo para o terceiro lugar. A Goyard Saint Louis entrou no top 10 na sétima colocação, no lugar da Celine Ava.

A maior valorização do relatório ficou com a Saint Laurent Mombasa, desenhada por Tom Ford em 2001 com alça de chifre. O preço médio de venda do modelo subiu 291%, e o número de unidades vendidas triplicou. A Fashionphile relaciona o interesse à homenagem recente feita por Anthony Vaccarello, diretor criativo da Saint Laurent, em desfile da marca. Na Fendi, a Spy teve aumento de 127% no valor médio de revenda e de 104,39% nas buscas, enquanto a Baguette registrou alta de 157% nas pesquisas e de 9,86% no preço médio. As buscas pela Gucci Horsebit Clutch avançaram 95%, com preço médio 8,42% maior.

Louis Vuitton Speedy, a bolsa mais comprada da plataforma pelo segundo ano consecutivo (Reprodução/Saint Laurent)

Os relançamentos oficiais também movimentaram a procura pelas versões antigas. Depois que a Bottega Veneta reeditou a Hobo em fevereiro, as buscas pelo modelo cresceram 146%. A Paddington, bolsa criada na Chloé durante a gestão de Phoebe Philo e de volta às lojas sob a direção de Chemena Kamali, teve aumento de 610% nas pesquisas, num movimento que também incluiu alta de 1.026% nas buscas pelo Monogram jeans e de 123% pela Dior da era Galliano.

Clássicos, miniaturas e sapatilhas

Entre os modelos tradicionais, a Hermès Kelly valorizou 7,67% na revenda, e a Birkin e a pulseira Love, da Cartier, subiram 6,14% cada. As pesquisas pelos termos "micro", "mini" e "small" cresceram 103%, 133% e 194%, respectivamente, e a Hermès Neo Garden Party teve alta de 344%. As buscas por bolsas masculinas aumentaram 166%.

Fora das bolsas, as sapatilhas tiveram crescimento de 751% nas buscas, as sandálias de dedo de 487% e os lenços de seda de 369%. A sandália Oran, da Hermès, liderou o ranking de calçados, à frente do tênis Ace, da Gucci, e da bota Star Trail, da Louis Vuitton. O relatório chega em meio à expansão da Fashionphile no Reino Unido, onde a empresa adquiriu a Luxe Collective em outubro de 2025 e abriu seu primeiro espaço físico, uma loja temporária em Vauxhall, em Londres, em agosto de 2026.