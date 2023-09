O primeiro título de Grand Slam de Coco Gauff, embaixadora da Rolex

Depois de duas semanas de tênis de classe mundial, Coco Gauff, embaixadora da Rolex, triunfou em Nova York e conquistou o título de simples feminino do Aberto dos Estados Unidos de 2023 e seu primeiro título de Grand Slam. Ao fazer isso, a jovem de 19 anos se torna a jogadora americana mais jovem a vencer o Aberto dos Estados Unidos desde 1999 e ascende ao ranking mais alto de sua carreira, no terceiro lugar do mundo.

O quarto e último torneio Grand Slam do ano é visto como um dos destaques da temporada tanto pelos jogadores quanto pelos espectadores.

Famosa pela sua atmosfera eletrizante e fãs apaixonados, a edição deste ano não foi exceção, com Gauff alimentando-se da energia exuberante nas arquibancadas durante todo o torneio e, em particular, durante a final, onde protagonizou um emocionante 2-6, 6-3, 6 -2 vitória de retorno.

Com origens que remontam a 1881, o US Open é um dos campeonatos de tênis mais antigos do mundo. A relação especial da Rolex com o torneio como Cronometrista Oficial foi inaugurada em 2018, fortalecendo ainda mais a presença do relojoeiro suíço no centro do jogo com o apoio de todos os quatro torneios do Grand Slam.

Como parte das suas parcerias fundamentais no esporte, a marca ajuda a fomentar o desenvolvimento do tênis, reforçando o seu compromisso com os jovens talentos e os atletas mais emblemáticos, cujos feitos excepcionais trouxeram excelência e grandeza ao jogo.

Gauff demonstrou uma compostura incomparável na final para resistir ao desafio da sua poderosa adversária e foi a determinação inabalável da americana que a viu reinar suprema num dos maiores palcos do tênis. À medida que a partida avançava, Gauff ganhou confiança e não mostrou sinais de nervosismo nas trocas finais, selando a vitória histórica com um excelente backhand vencedor em seu primeiro match point.

Tomada pela emoção, ela imediatamente caiu no chão e sentou-se à margem com a cabeça entre as mãos antes de fazer um sinal de coração para os torcedores. Quase toda a multidão partidária repleta de estrelas dentro do Arthur Ashe Stadium, a icônica arena central do Aberto dos Estados Unidos, com capacidade para cerca de 23 pessoas.

Ganhar um título de Grand Slam em seu país de origem é frequentemente considerado um momento culminante para os tenistas e alcançar esse feito tão jovem demonstra muito do espírito comprometido e da dedicação de Gauff. Antes de erguer o cobiçado troféu, Gauff subiu na arquibancada para compartilhar um momento emocionante com seus pais, Corey e Candi Gauff, que quando criança a levavam ao Aberto dos Estados Unidos para ver seus ídolos jogarem. Todos os três se abraçaram e choraram de alegria ao reconhecer que seus sacrifícios resultaram em um dos maiores prêmios do esporte.

“Sinto que estou um pouco em estado de choque neste momento. Sinto que Deus faz você passar por provações e tribulações, e isso torna tudo ainda mais doce. Estou grato por este momento. Eu não tenho palavras", disse Coco Gauff efletindo sobre o significado de sua conquista.

Com esta vitória, Gauff se junta a uma ilustre lista de Embaixadores Rolex que triunfaram em Nova York, que inclui Rod Laver, Chris Evert, Stefan Edberg, Pat Rafter, Justine Henin, Roger Federer, Juan Martín del Potro, Angelique Kerber, Sloane Stephens, Bianca Andreescu, Dominic Thiem, Iga Świątek e Carlos Alcaraz.

O troféu do campeonato feminino de simples do US Open é feito de prata esterlina; na frente do Troféu estão gravadas alguns dos nomes mais famosos da história do tênis, ao lado dos quais Gauff agora pertence.

Embora não possam levar os troféus originais para casa, os campeões recebem uma réplica com as mesmas dimensões do troféu original – ao contrário dos outros três torneios do Grand Slam.

Embora a glória tenha pertencido a Gauff este ano, vários outros membros da família Rolex tiveram desempenhos fortes, incluindo Alcaraz, que chegou às semifinais de simples masculino.

Os colegas embaixadores Qinwen Zheng e Taylor Fritz chegaram às quartas de final; e Caroline Wozniacki demonstrou sua busca incansável pela excelência e resiliência com uma performance notável em seu terceiro torneio desde que saiu da aposentadoria. Após uma ausência de três anos e meio dos jogos, o ex-número 1 do mundo da Dinamarca cativou multidões e chegou à quarta fase.

Gauff há muito está destinada a alcançar as alturas mais altas no tênis. Depois de entrar em cena com um desempenho extraordinário no The Championships, Wimbledon em 2019, onde fez história ao se tornar a mais jovem qualificada do torneio, aos 15 anos, e chegar à quarta rodada em sua estreia no Grand Slam, seu surgimento e carreira até o momento capturou a atenção do mundo.

Sempre um talento prodigioso, o triunfo de Gauff proporciona uma conclusão adequada para a temporada do Grand Slam de 2023 e acrescenta outro capítulo memorável na rica história do torneio. O foco do mundo do tênis agora se volta para as competições anuais por equipes, incluindo a Copa Davis e a Laver Cup, que acontecem pela primeira vez em Vancouver, Canadá, de 22 a 24 de setembro, nas quais a Rolex é Sócia Fundadora e Cronometrista Oficial.