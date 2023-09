Federação dos Estados Unidos confirma Simone Biles no Mundial de Ginástica

Simone Biles está de volta a uma competição internacional após dois anos. A ginasta de 26 anos, que não competia desde os Jogos de Tóquio, em 2021, quando decidiu parar, no meio do Torneio, para cuidar da saúde mental, foi confirmada pela Federação dos Estados Unidos no Mundial de Ginástica, que será realizado em Antwerp, na Bélgica.

Para garantir vaga no Mundial, Biles precisou ganhar o Worlds Selection Camp feminino dos Estados Unidos, disputado no Texas. Ao vencer o torneio classificatório, a ginasta ganhou o direito de disputar o seu sexto mundial de Ginástica, se tornando a única mulher americana a conseguir esse feito.

Nesta quarta-feira, a federação americana nomeará as outras cinco mulheres que farão parte da escalação do Campeonato Mundial e as cinco atletas para representarão os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de 2023, de 21 a 25 de outubro, realizado em Santiago, no Chile.

Em agosto desse ano, Biles voltou a competir, mas em competições nacionais. Ela, inclusive, foi campeã do individual geral com 59.100 pontos no Us Classic, em Chicago, torneio americano classificatório para o nacional. Ela foi bastante aplaudida quando estava em ação e se classificou para o campeonato nacional dos Estados Unidos, no qual também venceu e conquistou seu oitavo título — um recorde da competição.

No tempo em que ficou sem competir, a ginasta aproveitou se casar com o jogador de futebol americano Jonathan Owens. E esteve ativa nas redes sociais. Quando se inscreveu para esta competição em Chicago, chegou a dizer que estava empolgada de novo.

Conquistas

Biles tem quatro medalhas de ouro conquistadas na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. Além disso, a atleta tem 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 no topo do pódio. Simone também recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade de Joe Biden, presidente dos EUA, em 2022