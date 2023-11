Com as altas temperaturas, nem sempre uma xícara fumegante de café cai bem. Mas isso não significa abrir mão da dose diária de cafeína. Afinal, é raro encontrar um brasileiro que dispense a bebida, o que faz de nós não apenas o maior produtor mundial do grão como também o seu segundo maior consumidor.

De um belo cold brew, café extraído a frio e servido com gelo, a cremosas versões com caramelo salgado ou avelã, o que não faltam são pedidas geladas para todos os gostos. O clássico italiano affogato traz uma bola de gelato mergulhada na xícara de espresso, por exemplo. Além de refrescar o corpo, todas são ainda tão energéticas, e saborosas, quanto as versões quentes.

Seis lugares para se refrescar com cafés gelados em São Paulo

L’Albero dei Gelati

Clássico italiano, o affogato (R$ 18) é uma bebida com um quê de sobremesa. Trata-se de uma bola de gelato servida na xícara de café espresso. O cliente pode escolher qualquer sabor de sorvete, mas os mais recomendados são stracciatella, chocolate e caramelo.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 342 – Telefone: (11) 3063 -1821. Alameda Tietê, 198 – Telefone: (11) 3062-2436. Rua Dr. Renato Paes de Barros, 413 – Telefone: (11) 2776-7045 e (11) 97743-0217. Horário: todos os dias das 10h às 23h.

Red Coffee

Red Coffee Pinheiros.

Destino dos que procuram cafés especiais, o endereço oferece boas opções geladas como o Iced Latte (R$ 16,50), feito com leite, espresso doppio e gelo. Outra pedida é o tradicional Cold Brew (R$16), café extraído a frio por 20 horas.

Serviço: Rua Francisco Leitão, 120 - Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 99288-4758. Horário: de terça a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 18h e domingo das 9h às 15h.

We Coffee

We Coffee.

A badalada rede de cafeterias traz em seu cardápio diversas opções de cafés gelados. Um dos destaques é o All Green (R$ 21), bebida gelada à base de espresso, leite de aveia, pistache e creme vegetal.

Serviço: Av. Rebouças, 3970 – Shopping Eldorado, Piso Térreo. Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingos e feriados das 11h às 22h.

Nouzin

Nouzin: café com caramelo salgado.

A casa é dedicada ao brunch, com opções servidas a qualquer hora do dia. Entre elas está o café com caramelo salgado (R$ 15), feito de expresso, caramelo com flor de sal e leite cremoso.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp (11) 97504-2201. Horário: de segunda a domingo das 8h às 19h.

Casarìa Café

No aconchegante espaço, além dos saborosos pratos para um brunch, são servidas pedidas refrescantes como o Orange Coffee (R$ 16) que combina suco de laranja, espresso e gelo.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1012 - Jardim Paulista. Horário: todos os dias das 8h às 20h.

Lanikai - Hawaiian Cafe & Bar

Pioneiro no Brasil, o Lanikai é um pedaço do Havaí no Brasil. O espaço traz uma decoração que remete ao país de origem e no cardápio se destacam os clássicos pokes. Mas há também os cafés gelados para se refrescar como o Iced Hawaiian Latte (R$ 18), café ao estilo americano com leite e xarope de avelã.

Serviço: Rua Urussuí, 320, Itaim Bibi. WhatsApp: (11) 91648-0320. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 16h.