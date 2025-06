Crise das laranjas: sabor do suco pode desaparecer cada vez mais; entenda

O suco de laranja vendido em garrafa contém cada vez menos laranjas. Segundo reportagem da Bloomberg, diante da pior crise de produção global em quatro décadas, provocada pela disseminação da doença de greening, as fabricantes estão recorrendo cada vez mais a aromatizantes e compostos sintéticos extraídos da casca e de outras partes dos cítricos para manter o sabor e a consistência do produto.

A técnica, embora desconhecida pela maior parte dos consumidores, não é nova. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos buscavam uma forma eficiente de transportar vitamina C para os soldados, o suco passou a ser concentrado por meio da remoção da água. Esse processo eliminava também os óleos essenciais da fruta, que depois eram reintroduzidos na forma de essências e compostos aromáticos, dando origem ao que hoje é chamado de flavor pack, uma combinação química usada para padronizar sabor e aroma ao longo do ano.

Com a oferta de laranjas comprometida e o sabor das frutas afetado pela doença, que torna o suco mais amargo, esses flavor packs se tornaram ainda mais centrais para a indústria.

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), instituto brasileiro de pesquisas agropecuárias da USP, a doença tem reduzido a aceitação do suco por consumidores nos Estados Unidos e Europa. A Flórida, estado símbolo da citricultura norte-americana, deve colher sua menor safra desde 1930.

Problemas no consumo

Em paralelo à queda de oferta, o consumo global de suco de laranja vem encolhendo desde os anos 1990, pressionado por preços mais altos e pela busca dos consumidores por alternativas com menos açúcar. Nos EUA, a ingestão do produto caiu mais da metade. O concentrado congelado, que custava menos de R$ 33 por quilo, chegou a quase R$ 55 em fevereiro deste ano.

Diante desse cenário, empresas de ingredientes veem uma oportunidade crescente. A irlandesa Kerry Group desenvolveu um sistema que aumenta a sensação de “suculência” usando compostos naturais derivados de frutas cítricas. Segundo a companhia, os aditivos ajudam a reduzir custos de produção em até 25%.

Já a americana IFF (International Flavors and Fragrances) inaugurou em abril um centro de inovação cítrica na Flórida, com foco no desenvolvimento de aromas e fragrâncias para alimentos, bebidas e produtos de cuidado pessoal.

Mesmo os resíduos da indústria têm ganhado novo valor. Empresas como a holandesa PeelPioneers transformam cascas descartadas por supermercados e restaurantes em matéria-prima para a produção de compostos aromáticos. Em alguns casos, como o da Sensient Technologies, os flavor packs já nem utilizam mais derivados de frutas cítricas, tamanha a escassez.

Enquanto isso, marcas buscam alternativas para não depender exclusivamente da Flórida. A Uncle Matt’s Organic, por exemplo, deixou de comprar laranjas do estado desde 2015 e passou a importar da Califórnia, Texas e México. A única plantação que mantém na Flórida serve apenas para estudos sobre a doença de greening.

Mesmo com os avanços tecnológicos, ainda não está claro se os consumidores americanos voltarão a consumir suco de laranja com a mesma frequência de antes. A percepção de que o produto concentrado é menos saudável, somada à alta dos preços e à preferência por itens premium, ainda pesa na decisão de compra.