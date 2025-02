Exportações de café de São Paulo sobem 82,7% em janeiro e impulsionam agro paulista

As exportações de café de São Paulo cresceram 82,7% em janeiro, em comparação ao mesmo mês de 2024, alcançando US$ 166,4 milhões. O avanço contribuiu para manter o superávit do agronegócio paulista em US$ 1,64 bilhão, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 18, pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), ambos ligados à Secretaria de Agricultura do estado.

No total, o setor exportou US$ 2,16 bilhões no primeiro mês de 2025. Segundo o IEA-Apta, as vendas de café para o exterior representaram 7,7% desse valor, totalizando US$ 166,4 milhões.

Os dados também mostram que o agronegócio paulista respondeu por 45,3% das exportações do estado em janeiro.

No cenário nacional, São Paulo representou 19,6% das exportações brasileiras do setor, seguido por Mato Grosso (13,2%), Minas Gerais (12,3%), Rio Grande do Sul (11,0%), Paraná (10,3%) e Mato Grosso do Sul (6,5%) — juntos, esses seis estados somaram 72,9% das exportações totais do agronegócio.

Principais produtos exportados por São Paulo

O complexo sucroalcooleiro liderou as exportações do agronegócio paulista, com 27,8% de participação, totalizando US$ 599,47 milhões, sendo o açúcar responsável por 89,3% desse valor e o etanol por 10,7%.

Em seguida, os sucos representaram 15,5% das exportações, somando US$ 334,41 milhões, com destaque para o suco de laranja, que corresponde a 99% do total.

Os produtos florestais apareceram com 13,1% de participação, atingindo US$ 282,39 milhões, sendo 58,6% de celulose e 33,7% de papel. O setor de carnes respondeu por 12,7% das exportações, totalizando US$ 274,09 milhões, com a carne bovina representando 82,4% desse montante.

Por fim, o café teve 7,7% de participação, registrando US$ 166,43 milhões em exportações, sendo 71,1% de café verde e 25,3% de café solúvel.