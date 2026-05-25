Boca Rosa lança coleção para além do mercado de beleza

A Ipanema apresentou uma coleção em parceria com a Boca Rosa, marca de beleza fundada por Bianca Andrade, em um lançamento que conecta os segmentos de moda e cosméticos. Batizada de Pluma Choco Pop, a linha foi desenvolvida a partir de referências visuais e sensoriais ligadas ao Hidra Choco, coleção de glosses lançada recentemente pela Boca Rosa.

O projeto utiliza elementos do universo gourmand, tendência que incorpora referências da gastronomia ao design de produtos. As cores rosa e marrom foram escolhidas como base da identidade visual da coleção, estabelecendo relação direta com os itens da linha de maquiagem.

Os produtos são produzidos em EVA, material utilizado pela marca em modelos voltados ao uso cotidiano. Segundo a empresa, a proposta é combinar conforto e informação de moda em peças destinadas a diferentes ocasiões.

A coleção é formada por quatro modelos. O principal lançamento é a Ipanema Pluma Up Choco Pop, sandália plataforma que inclui um pingente desenvolvido para acomodar os glosses Hidra Choco. A linha também conta com uma sandália de dedo com tiras translúcidas, um slide e uma versão estampada inspirada no tema da coleção.

Todos os modelos recebem um pin metálico em formato de boca, elemento criado para identificar a colaboração com a Boca Rosa. Parte dos produtos também conta com fragrância inspirada em chocolate.

Ipanema e Boca Rosa: coleção formada por quatro modelos (Divulgação/Divulgação)

“Como marca, queremos que Boca Rosa esteja presente em diferentes territórios para além da beleza, porque quanto mais a gente estiver na vida das nossas consumidoras, melhor! Nossa parceria com Ipanema é incrível nesse ponto porque nos conecta com moda e lifestyle de um jeito muito natural. Ela já nasceu com o DNA de Boca Rosa, por meio das sensações, da estética e da experiência que a nossa comunidade tem com o Hidra Choco, que é a inspiração da campanha", diz Bianca.

Estratégia amplia presença das marcas em diferentes categorias

A colaboração acompanha um movimento observado no mercado de consumo, em que empresas de diferentes segmentos buscam desenvolver produtos em conjunto para ampliar alcance e visibilidade.

Para a Ipanema, a iniciativa reforça o posicionamento da marca no segmento de moda e lifestyle. Já para a Boca Rosa, a parceria representa mais um passo na expansão para categorias além da beleza.

Com distribuição nacional por meio do e-commerce da Ipanema, marketplaces e redes varejistas, a coleção busca ampliar os pontos de contato entre as marcas e suas consumidoras.