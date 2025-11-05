O fim do helicóptero? Conheça a aeronave elétrica do futuro

O Grande Prêmio de Fórmula 1 chega a São Paulo neste fim de semana, mas o Autódromo de Interlagos vai ter mais que carros de corridas nas pistas deste ano. A partir desta sexta-feira, 7, quem visitar o espaço poderá entrar na cabine do primeiro "helicóptero do futuro" — uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical de última tecnologia.

O modelo ficará exposto na área Village até domingo, 9, e será a base para voos comerciais previstos para 2027. A ideia é transformar o transporte aéreo na capital paulista em um espaço mais tecnológico e sustentável. São Paulo é hoje a cidade com a maior frota de helicópteros do mundo, com mais de 410 aeronaves registradas e 260 helipontos, onde são realizados 2.200 pousos e decolagens todos os dias.

O eVTOL terá autonomia de até 100km, com velocidade de cruzeiro de 200km/h. Comporta até quatro passageiros na cabine, descontado o piloto. Além de bem mais silencioso que helicópteros convencionais, também traz um diferencial importante: fará a recarga total em 15 minutos.

Desenvolvido pela Eve, braço da Embraer, o modelo será operado no Brasil pela Revo. A empresa investiu 250 milhões de dólares para adquirir até 50 aeronaves. "Em grandes eventos esportivos na capital paulista, como o GP São Paulo, os eVTOLs serão uma alternativa vantajosa, segura e sustentável”, diz João Welsh, CEO da Revo.

A companhia faz parte do grupo português Omni Helicopters International e atua junto à Omni Táxi Aéreo, líder em transporte offshore na América Latina.

Simulações e operação real

A companhia já realizou simulações de tráfego aéreo urbano em São Paulo utilizando o software Vector, da Eve, para planejar a integração segura dos voos elétricos na malha aérea da cidade. Durante o evento, a Revo será a responsável pela gestão das operações aéreas no local e, em colaboração com a Eve, fará o monitoramento local dos pousos e decolagens no autódromo com o Vector para otimizar o desempenho da futura atuação com eVTOLs.

“Operar em condições reais nos proporciona aprendizados valiosos que aceleram o desenvolvimento do Vector e garantem soluções seguras, escaláveis e sustentáveis", diz Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility.

Enquanto os eVTOLs ainda não decolam, as aeronaves estarão disponíveis para visita. Será possível também utilizar os serviços aéreos da Revo já em operação, com aeronaves diferentes.

Os pacotes incluem voos privados ou compartilhados com saída da Avenida Faria Lima até o autódromo — um trajeto feito em apenas dez minutos. As reservas podem ser feitas via aplicativo, site, WhatsApp ou e-mail, com preços a partir de R$ 4.100 por assento e R$ 24.150 para fretamento completo