Versão inédita de música de David Bowie é lançada como NFT em ação para caridade

Uma versão inédita da música Let's Dance do artista David Bowie será lançada como parte de uma coleção de edição limitada de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). A Gala Music, uma subsidiária da startup Web3 Gala Games, uniu forças com o produtor musical Larry Dvoskin e com a editora Warner Chappell Music para lançar uma versão inédita da clássica faixa, lançada originalmente em 1983.

A nova versão da canção será divulgada como parte de uma coleção de edição limitada de NFTs musicais. David Bowie é responsável por uma carreira de sucesso, que inclui 27 álbuns de estúdio, 11 álbuns ao vivo, quatro trilhas sonoras e 128 singles. No entanto, apesar de seu falecimento em 2016, o cantor e compositor ainda tem pelo menos uma faixa inédita.

A Gala Music planeja lançar 3.003 NFTs que incorporam obras de arte inspiradas em Bowie e sua obra em 14 de abril, quatro décadas após o lançamento original de Let's Dance. Cada token concederá ao seu proprietário acesso exclusivo a uma versão inédita da música, que Dvoskin co-produziu com Bowie em 2002.

"Coloquem seus sapatos vermelhos e dancem o blues! Para comemorar o 40º aniversário de Let's Dance, estamos lançando uma versão nunca antes ouvida da faixa icônica de David Bowie, com os lucros doados para a MusiCares. Vamos dançar!", anunciou a Gala Music em um post no Twitter.

Os NFTs estarão disponíveis para compra sob o forma de “pague o que quiser”, e os lucros iniciais das vendas serão destinadas à MusiCares, uma instituição de caridade que oferece serviços humanitários e de saúde para profissionais da indústria da música.

David Bowie e NFTs

O lançamento, previsto para a semana que vem, não será a primeira vez que a obra de Bowie se mistura com a tecnologia blockchain. Em setembro de 2022, os proprietários dos direitos sobre a obra de Bowie fecharam uma parceria com o marketplace OpenSea para lançar uma coleção de tokens não-fungíveis chamada “Bowie on the Blockchain”.

Os recursos dessa coleção de NFTs também foram destinados a uma instituição de caridade. No entanto, ela enfrentou críticas significativas dos apoiadores de Bowie, que disseram que a exploração comercial da obra do artista através de tokens não-fungíveis iria contra os princípios e crenças do músico.

A Gala Games é reconhecida principalmente por suas iniciativas no ecossistema de jogos Web3, permitindo que os desenvolvedores criem jogos e tokens não-fungíveis no sistema "jogue para ganhar" (play-to-earn, em inglês), mas também expandiu sua área de atuação para incluir música e filmes.

