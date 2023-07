Dia Mundial do Rock: você sabe qual é a origem da data?

Desde 1990, todo dia 13 de julho tem um significado especial para quem é brasileiro e fã de rock, gênero musical mais do que reconhecido em todo o mundo. A data ficou marcada como Dia Mundial do Rock, reconhecida no calendário do Brasil ,e é comemorada por apreciadores em todo o País — tudo por causa de um pedido de Phil Collins, famoso cantor, ator e baterista.

A data é especial, sobretudo porque o Brasil é o 13º país que mais escuta rock no mundo, segundo pesquisa realizada pelo Spotify em 2018, e tem, em sua história, uma intensa contribuição de bandas nacionais para o gênero, como Sepultura, Titãs, Rita Lee, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso e muitos outros.

Qual é a origem do Dia Mundial do Rock?

A data é celebrada nesse dia porque, em 13 de julho de 1985, acontecia um dos maiores festivais de rock de todos os tempos: o Live Aid, um megaevento que tinha como objetivo acabar com a fome na Etiópia e foi transmitido ao vivo, pela BBC, para mais de 1,5 bilhão de espectadores.

Neste dia, com shows simultâneos em Londres (Inglaterra) e na Filadélfia (Estados Unidos), as maiores bandas de rock da época subiram aos palcos, entre elas The Who, Status Quo, Led Zeppelin, Dire Straits, Madonna, Queen, Joan Baez, David Bowie, BB King, Mick Jagger, Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney, Eric Clapton, Black Sabbath e, bem, o próprio Phil Collins, que se apresentou nos dois países (e no mesmo dia).

Durante o evento, Collins declarou entre suas icônicas apresentações que o que acontecia ali era tão importante e tão único na história da música que deveria ficar marcado como o "Dia Mundial do Rock".

Comemoração 100% brasileira

O fato curioso sobre o Dia Mundial do Rock é que a data é comemorada somente no Brasil. Cinco anos depois do Live Aid, a data se tornou popular porque duas rádios do gênero — a Rádio Rock (hoje 89 FM) e 97 Rock FM — propuseram que o dia fosse celebrado anualmente. Desde então, os fãs aderiram à ideia e comemoram o Dia Mundial do Rock nas redes sociais, em festas, bares e eventos diversos.



Outros países do mundo — incluindo a Inglaterra e os Estados Unidos, berços do gênero — têm outros dias marcados no calendário para comemorar o rock.

Os norte-americanos, por exemplo, têm três datas distintas para celebrá-lo: a primeira é no dia 9 de fevereiro, o primeiro show dos Beatles nos EUA. A segunda, muito defendida por especialistas, é comemorada no dia 5 de julho, em alusão à gravação de "That's all right", de Elvis Presley. Por fim, outros estudiosos defendem que o Dia do Rock deve ser comemorado em 9 de julho, por causa do programa "American Bandstand", de Dick Clark, um dos principais disseminadores do rock no país.