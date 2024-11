Novos cardápios, cartas de drinques e restaurantes para aproveitar o feriado em São Paulo

Sexta-feira é o melhor dia para relaxar e se divertir, ainda mais com feriado à vista. Para aqueles que terão o dia livre, a data é uma ótima oportunidade para colocar a conversa em dia com os amigos ou marcar um encontro a dois, especialmente para conhecer novos pratos e restaurantes.

Nas últimas semanas, diversos bares e restaurantes de São Paulo anunciaram novidades em seus cardápios e cartas de drinques, além de novos endereços que prometem entregar uma experiência ótima. Confira novidades da gastronomia paulistana para aproveitar o feriado.

Novos Menus

O Carrasco

O Carrasco acabou de ganhar um menu novo assinado pelo chef Thiago Cerqueira. As opções trazem pratos com um toque oriental nos preparos. Entre as novas pedidas para petiscar, há os Mexilhões Thai (R$ 92), que são cozidos em molho de leite de coco, curry, gengibre e capim-limão e vêm acompanhados de batatas fritas. Também fazem sua estreia o Guioza & Camarão em bisque de gengibre e pimenta coreana (R$ 62) e o Crudo de Atum & Búfala (R$ 92), feito com ricota de búfala, gema e ovas. Na seleção de pratos principais há cinco lançamentos. Entre eles está o Khao Pad (R$ 119), um arroz frito de camarão com gengibre, óleo de gergelim torrado, coentro e ervilha torta. O Nhoque de Banana da Terra (R$ 86), por sua vez, é uma massa ao molho curry com salada de cogumelos, broto de feijão e gergelim, enquanto o Putanesca & Atum (R$ 94) traz um toque italiano com o spaghetti ao molho de tomate, azeitonas, alcaparras e crudo de atum.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 (piso superior do bar Guilhotina) - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone: (11) 3031-0955 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h à 0h

Hospedaria

O restaurante de cozinha imigrante do chef Fellipe Zanuto, homenageia a culinária paulistana. Com duas unidades, o restaurante celebra a rica herança culinária paulistana. O novo menu conta com novidades e o retorno do clássico Arroz da Baixada (R$ 89), uma combinação de camarão, lula baby e arroz temperados com tomate, salsinha, cebolinha, cebola roxa, batata palha, vinagrete de manga e bisque. O Risoto Imigrante (R$ 79) também ganhou uma releitura; agora é feito com arroz, creme de abóbora, molho de tomate da casa, pernil, linguiça, queijo meia cura, tomate e molho hollandaise, e é preparado no forno a lenha. Na categoria Grelhadinho Paulistano faz sua estreia o Tomahawk Suíno (R$ 94), servido com arroz biro-biro, farofa de milho com bacon, vinagrete de feira e maionese de batata. E, entre os sandubas, agora aparece o de Linguiça (R$ 62), que combina linguiça de ervas com salsa caipira e queijo meia cura, tudo servido em um pão semi italiano.

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi - São Paulo/SP | Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h

NOU

Com três unidades na capital, o restaurante NOU se destaca pelo cardápio variado e pratos muito bem servidos. A casa agora oferece uma versão menor dos pratos principais, ideal para quem procura um almoço mais leve. Ao lado dos novos tamanhos, a casa também está com novidades no cardápio, com destaque para a Salada Caesar, servida com o clássico filé a milanesa da casa cortado em tiras (R$ 60/R$ 84), e o Spaghettini a carbonara (R$ 70/R$ 85), uma releitura do clássico italiano com bacon, azeite de trufas e cebola caramelizada. Outros dois pratos que também foram adicionados são a Paleta de cordeiro (R$ 92), ao molho do assado com purê de batata, e o Escalope de filé mignon (R$ 78/R$ 98), ao molho de vinho tinto com risoto de cebola caramelizada e ervas. Para abrir o apetite, o cardápio agora traz o Carpaccio de filé mignon (R$ 55), com caponata, rúcula, chips de mandioquinha e aioli. Já o tradicional Bowl vegano (R$ 75) ganhou uma nova versão com mix de folhas, abóbora, aspargos, ervilha torta, figo, quinoa, homus, edamame, semente de abóbora ao molho de tahine. Outra novidade saborosa também à base de plantas é a Couve flor assada (R$ 79) com páprica defumada, homus e tahine. Por fim, o cardápio agora conta com três novas sobremesas: o Cookie de chocolate (R$ 23) com sorvete de baunilha e calda de chocolate, o Manjar de coco vegano (R$ 25) com calda de ameixa, e o Mil folhas de pistache (R$ 27).

Serviço: 2 Unidades + Higienópolis: Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis - São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 00h

Donna

O Donna celebra três anos com novidades. A primeira é uma reforma recente, que conferiu toques mais modernos ao ambiente com sofás, piso de madeira e área externa reformulada. Também houve mudanças no cardápio da casa e o capítulo de entradas agora traz sugestões como o Camarão rosa grelhado com tomate catalão (R$ 85) e o Arancini alla Luciana, que acompanha aioli de limão siciliano (R$ 83). Já a Salada Fresca (R$ 45) foi reformulada com folhas verdes, tomate cereja e grana padano em vinagrete de vinagre balsâmico, e o Tartar de Black Angus (R$ 75), agora leva azeitona taggiasca, salsão, alcaparras e cogumelos acidulados. Na seção de pastas, estreiam o Ravioli de Pernil de Cordeiro (R$ 172), prato feito com molho cremoso de grana padano e demi glace de porcini; o Espaguete com linguiça caseira e brócolis (R$ 78); Fettuccine em molho cremoso de açafrão, confit de bacalhau e ovas de mujol (R$ 182); Espaguete fresco em manteiga cremosa, bottarga defumada, gema de ovo e ovas de mujol (R$ 150), e Fuzilone all’Amatriciana com queijo de búfala (R$ 100). O Fettuccine com Camarão Rosa e Lula (R$ 169), por sua vez, é feito com molho de tomates frescos, pomodoro e um toque de pimenta dedo de moça. Nas pedidas que levam cortes bovinos, há o Ossobuco (R$ 185), cozido em baixa temperatura com molho pomodoro e brócolis cacio e pepe. Outra boa pedida é a Tagliata de Chorizo Black Angus (R$178), que acompanha fettuccine ao molho aveludado de cogumelos e demi glace.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45

Altruísta Osteria e Enoteca

A casa no bairro dos Jardins passa a servir Paleta de leitão à pururuca (R$ 289), em porção para até 3 pessoas, acompanhada de risoto siciliano, farofa do chef e molho do próprio assado, disponível apenas nos finais de semana.

Serviço: Alameda Campinas, 952, Jardins | Telefone: (11) 3142-9962 | Delivery: (11) 98214-2601 | Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h à meia-noite, e aos domingos, do meio-dia às 17h

Petros Greek Taverna

Provar o autêntico sabor grego sem sair da cidade é possível em São Paulo no Petros Greek Taverna. Agora, quatro novidades chegam ao restaurante: para o kouvér grego, a sugestão é o Sfoliáta feta (R$ 56), um folhado crocante de queijo feta com nozes e mel orgânico; enquanto o aperitivo (ou orektiká) fica por conta do clássico Tragani (R$ 38), preparado com berinjela crocante e espalmada, temperada com salsa fresca de hortelã e limão-siciliano; além disso, uma nova salada integra o cardápio das salátes gregas, a Karpouzi saláta (R$ 56), feita com melancia, queijo feta, pinoli e hortelã; e o principal – ou kýrio piáto – Stifado (R$ 62), leva carne temperada à moda grega com mini cebolas caramelizadas, grão-de-bico e especiarias gregas.

Serviço: Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 137, Pinheiros | Telefone: (11) 3898-5890 | Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h-15h e 19h-23h; aos sábados, das 12h-16h e 19h-23h; e aos domingos, do meio-dia às 17h | Não abre às segundas

Tartuferia San Paolo

O outono chegou e trouxe novidades ao menu da Tartuferia San Paolo, restaurante italiano especialista em trufas frescas com três unidades na capital – Jardins, Morumbi e Pinheiros. A casa anuncia dois novos pratos principais: Linguine Nero di Mare al Tartufo (R$ 129), feito com massa grano duro na manteiga de trufas, camarão, mexilhão, polvo, bisque e Pecorino Romano, uma receita que harmoniza as trufas com os sabores do mar; e Tortelli Puttanesca (R$ 89), de burrata, na manteiga de Trufas, com pomodoro Arrabiata, anchovas, azeitonas e alcaparras, em uma fusão de sabores do norte ao sul da Itália, que reúne a massa ao queijo da Puglia e o molho napolitano ao toque das trufas. Para a sobremesa, o cardápio ganha a Panna Cotta (R$ 32), de coco e cardamomo com coulis de manga e maracujá; e reinventa a Sfera di Cioccolato ai Frutti di Bosco (R$ 86), à base de chocolate, com geleia de frutas silvestres, crumble de amêndoas, sorbet de jabuticaba e ganache de chocolate, um clássico que retorna em versão com frutas silvestres.

Serviço: Jardins: Rua Oscar Freire, 155 | Horário de funcionamento: de segunda a quinta, de 12h-15h e 18h30-23h; às sextas, entre 12h-15h e 18h30-00h; aos sábados, das 12h a 00h; e, aos domingos, das 12h às 21h | WhatsApp: (11) 93202-2662 – Pinheiros: Rua Ferreira de Araujo, 302 | Mesmo horário de funcionamento| WhatsApp: (11) 97486-2644 – Morumbi: Av. Roque Petrone Júnior, 1089, Morumbi Shopping, piso Lazer | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, entre 12h-15h e 18h30-22h; aos sábados, das 12h às 22h; e, aos domingos, das 12h às 21h | Reservas e informações: (11) 97108-7051

Novas cartas de drinques

Nonna Rosa

Uma nova carta de drinques é apresentada pelo restaurante italiano. As seis receitas trazem ingredientes como amaros, vermutes, licores e aperitivos italianos e homenageiam as cidades e regiões de origem das bebidas. Em referência à cidade de Pádua, o drinque Arandua (R$ 38) traz em sua composição Aperol, redução de laranja com açúcar mascavo e especiarias e marmelada de laranja. Outra criação é o Melazio (R$ 39), que celebra a região do Lázio em um drinque com brandy de jerez, sambuca, fermentado de maçã e maçã desidratada com açúcar e canela. Refrescante, o Pomilano (R$40) representa Milão com a junção de Campari, suco de grapefruit, Luxardo Maraschino, vinho pinot grigio e tuile de grapefruit. Já o Uveneto (R$ 42) é uma mistura cítrica e levemente amarga de gim london dry, limão siciliano, cordial de uva, Cynar e uva do amor.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h

Modern Mamma Osteria

O Moma acaba de lançar sua nova carta de coquetéis, agora sob a tutela da bartender Márcia Martins. Entre os cinco autorais estão o Cipriano (R$ 45), feito a base de vodca com morangos, peachtree e espumante, seguido pelo Mamma Mia Hendricks (R$ 55), com gim Hendricks Neptunia, funcho de florença, suco de abacaxi e orange bitter. Aparecem ainda o América Smash (R$ 45), de bourbon, lichia, limão siciliano, açúcar demerara, hortelã e bitter; o Borbone (R$48), que leva bourbon, vermute bianco, aperol rum com lapsang souchong; e o clássico da casa Kojac (R$ 45), que une vodca Ketel One, saquê, purê de lichia, maracujá, espumante de gengibre, ainda permanece na carta. A bartender também desenvolveu drinques clássicos com toque autoral.

Serviço: 2 unidades + Rua Oscar Freire, 497 - Jardim Paulista - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 21h

Novos restaurantes

The Fresh Goodies

No coração do Itaim Bibi, a poucos passos da Faria Lima, está o The Fresh Goodies, um novo restaurante saudável. O restaurante, com cardápio focado em ingredientes frescos e locais, não utiliza açúcar refinado ou farinha branca e atende a diversas preferências alimentares, incluindo opções cetogênicas, low carb, veganas e altas em proteínas. Destaques do menu incluem as pizettas de massa fina, parmesão com alecrim (R$ 49) e parmesão, queijo de cabara e cogumelos (R$56). Bowls da horta como o Fresh Cali (R$ 44) um mix de feijão preto, arroz, kale, coentro, couve-flor roxa, cebola, avocado, pepino, jalapeños, pico de gallo e plant-based crème-fraîche; e o Avocado Caprese (R$ 40) que leva mozzarella e tomates variados, avocado com azeite de manjericão e pesto de limão siciliano. O brunch conta com ovos mexidos (R$ 32), panquecas proteicas (R$ 32), com frutas vermelhas, chantilly e moonsugar syrop, avocado toast (R$32) e eggs benedict (R$ 32) feito com ovos pochê, molho bechamel, servido no brioche low carb.

Serviço: Rua Lopes Neto, 15 - Itaim Bibi - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 07h30 às 23h

Antonietta Cucina

O Antonietta Cucina, retorna ao cenário gastronômico de São Paulo em novembro, com novo endereço em Pinheiros. Comandado pelo restaurateur Milton Freitas, chef executivo do grupo Jacarandá, a casa oferece uma seleção de pratos como a Panzanella Toscana com croutons di focaccia, tomate cereja coloridos, pepino, cebola roxa, alcaparras, azeitonas chilenas pretas, azeitonas verdes sicilianas, manjericão e vinagre branco, o clássico Carbonara Tradicionale, feito com massa fresca da casa, pancetta, gema de ovos, parmesão e pimenta-preta; a fresquíssima Ziti Napoletani Al Ragu Genovese, com ragu de carne e cebola, cozido por 6 horas, parmesão e manjericão; e o sofisticado Ossobuco Alla Milanese, um ossobuco de Angus VPJ braseado com risoto de açafrão.

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 542, Pinheiros – Reservas: (11) 3083 3003 | Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 12h às 16h, e das 19h às 23h. Sexta, das 12h às 16h, e das 18h às 0h. sábado, das 12h às 0h. Domingos, das 12h às 17h e, das 19h às 22h. Fechada às segundas