Grande Rio pode perder pontos por problemas com fantasia de Virginia?

A Acadêmicos do Grande Rio pode sofrer desconto no quesito Fantasias após problemas com o figurino de Virginia Fonseca durante o desfile do Carnaval do Rio 2026.

A influenciadora, que estreou como rainha de bateria da escola, retirou parte do costeiro por dores e teve o tapa-sexo parcialmente descolado ao longo da apresentação.

O episódio ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 18, no terceiro dia de desfiles do Grupo Especial. Em determinado trecho da Marquês de Sapucaí, Virginia passou por ao menos um módulo de julgamento sem o costeiro, item que compunha a fantasia prevista para o desfile.

Pelo regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, o quesito Fantasias avalia tanto a concepção (ligação com o enredo) quanto a realização (acabamento, uniformidade e complementos).

A retirada de um elemento pode gerar punição se o jurado entender que houve “falta significativa” de um item considerado essencial ao conjunto apresentado pela escola.

No caso do tapa-sexo, não há punição automática se não houver nudez. A regra prevê desconto apenas quando há exposição de partes íntimas, o que não ocorreu. Ainda assim, eventuais falhas de acabamento ou de fixação podem ser consideradas pelo jurado dentro do critério de realização.

Mesmo que algum avaliador aplique nota mais baixa, o impacto pode ser reduzido na apuração: de quatro notas por quesito, a menor é descartada.

A leitura das notas começa às 16h desta quarta-feira, e pode ser acompanhada ao vivo na programação da Globo.