Cold brew: como fazer o café gelado ideal para os dias de calor

Cold brew: técnica de preparo que consiste na extração do café por um longo período em baixa temperatura (Divulgação/Divulgação)
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 11h03.
Mesmo com as altas temperaturas do verão, o café continua sendo o queridinho dos brasileiros. Afinal, a bebida, tradicionalmente, consumida quente, também pode ser preparada e ingerida gelada. Nesse sentido, o cold brew é uma ótima alternativa para manter o consumo do cafezinho nos dias de calor.
No mundo, o mercado de café gelado deve chegar a 2 bilhões de dólares, em 2026, segundo o Research and Markets. No Brasil, o consumo dele ainda está em amadurecimento.
De acordo com a pesquisa “Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil”, encomendada pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) ao Instituto Axxus, em 2023, 7% dos entrevistados bebiam café gelado com outros ingredientes. Em 2025, esse número subiu para 9%.
É uma técnica de preparo que consiste na extração do café por um longo período em baixa temperatura, o que gera uma bebida com sabor suave, menos ácida, mais doce, mas, ao mesmo tempo, encorpada, por conta do tempo de infusão.
A receita é simples. Para fazer, você precisará separar os seguintes ingredientes e itens:
Etapa 1: Infusão
Durante esse tempo, aromas e sabores são extraídos lentamente, possibilitando um café diferenciado.
Etapa 2: Filtragem
Etapa 3: Degustação
Dica bônus: coloque gelo e uma rodela de laranja ou limão para ficar ainda mais refrescante. Sirva e se delicie!
