Cold brew: como fazer o café gelado ideal para os dias de calor

Mesmo com as altas temperaturas do verão, o café continua sendo o queridinho dos brasileiros. Afinal, a bebida, tradicionalmente, consumida quente, também pode ser preparada e ingerida gelada. Nesse sentido, o cold brew é uma ótima alternativa para manter o consumo do cafezinho nos dias de calor.

No mundo, o mercado de café gelado deve chegar a 2 bilhões de dólares, em 2026, segundo o Research and Markets. No Brasil, o consumo dele ainda está em amadurecimento.

De acordo com a pesquisa “Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil”, encomendada pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) ao Instituto Axxus, em 2023, 7% dos entrevistados bebiam café gelado com outros ingredientes. Em 2025, esse número subiu para 9%.

O que é cold brew

É uma técnica de preparo que consiste na extração do café por um longo período em baixa temperatura, o que gera uma bebida com sabor suave, menos ácida, mais doce, mas, ao mesmo tempo, encorpada, por conta do tempo de infusão.

Prepare o café gelado em 3 etapas!

A receita é simples. Para fazer, você precisará separar os seguintes ingredientes e itens:

café moído (moagem grossa);

água em temperatura ambiente ou gelada;

filtro de papel ou coador de pano;

uma jarra ou pote com tampa.

Etapa 1: Infusão

Coloque o pó e o líquido na jarra ou no pote;

Misture bem para garantir que todo o pó esteja úmido;

Em seguida, tampe ou cubra com um pano e coloque na geladeira;

Deixe a infusão ocorrer por cerca de 12h.

Durante esse tempo, aromas e sabores são extraídos lentamente, possibilitando um café diferenciado.

Etapa 2: Filtragem

Depois do processo de extração, é hora de coar o café frio;

Utilize um filtro de papel ou de pano, conforme sua preferência;

Despeje o cold brew numa garrafa térmica.

Etapa 3: Degustação

Dica bônus: coloque gelo e uma rodela de laranja ou limão para ficar ainda mais refrescante. Sirva e se delicie!

Aproveite essas e outras dicas sobre café na nossa coluna da Exame!