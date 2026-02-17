Casual

Cold brew: como fazer o café gelado ideal para os dias de calor

Aprenda a receita do cold brew e torne o seu momento do café uma experiência refrescante

Cold brew: técnica de preparo que consiste na extração do café por um longo período em baixa temperatura (Divulgação/Divulgação)

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 11h03.

Mesmo com as altas temperaturas do verão, o café continua sendo o queridinho dos brasileiros. Afinal, a bebida, tradicionalmente, consumida quente, também pode ser preparada e ingerida gelada. Nesse sentido, o cold brew é uma ótima alternativa para manter o consumo do cafezinho nos dias de calor.

No mundo, o mercado de café gelado deve chegar a 2 bilhões de dólares, em 2026, segundo o Research and Markets. No Brasil, o consumo dele ainda está em amadurecimento.

De acordo com a pesquisa “Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil”, encomendada pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) ao Instituto Axxus, em 2023, 7% dos entrevistados bebiam café gelado com outros ingredientes. Em 2025, esse número subiu para 9%.

O que é cold brew

É uma técnica de preparo que consiste na extração do café por um longo período em baixa temperatura, o que gera uma bebida com sabor suave, menos ácida, mais doce, mas, ao mesmo tempo, encorpada, por conta do tempo de infusão.

Prepare o café gelado em 3 etapas!

A receita é simples. Para fazer, você precisará separar os seguintes ingredientes e itens:

  • café moído (moagem grossa);
  • água em temperatura ambiente ou gelada;
  • filtro de papel ou coador de pano;
  • uma jarra ou pote com tampa.

Etapa 1: Infusão

  • Coloque o pó e o líquido na jarra ou no pote;
  • Misture bem para garantir que todo o pó esteja úmido;
  • Em seguida, tampe ou cubra com um pano e coloque na geladeira;
  • Deixe a infusão ocorrer por cerca de 12h.

Durante esse tempo, aromas e sabores são extraídos lentamente, possibilitando um café diferenciado.

Etapa 2: Filtragem

  • Depois do processo de extração, é hora de coar o café frio;
  • Utilize um filtro de papel ou de pano, conforme sua preferência;
  • Despeje o cold brew numa garrafa térmica.

Etapa 3: Degustação

Dica bônus: coloque gelo e uma rodela de laranja ou limão para ficar ainda mais refrescante. Sirva e se delicie!

Aproveite essas e outras dicas sobre café na nossa coluna da Exame!

