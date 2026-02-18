Bússola & Cia: empresas já começam a se preparar para a Páscoa

Em meio às ativações criativas que movimentam o varejo na Páscoa, a Ri Happy prepara para 2026 uma campanha inusitada voltada a um público bastante simbólico para a data: famílias com o sobrenome Coelho.

A ação transforma o personagem mais tradicional da celebração em protagonista de uma experiência personalizada, oferecendo um benefício exclusivo na compra de ovos de Páscoa e chocolates às famílias que comprovarem o sobrenome durante o período da campanha.

Com uma proposta que mistura storytelling, humor leve e oportunidade real de economia, a iniciativa busca gerar engajamento e identificação, reforçando o caráter afetivo da data.

O benefício será concedido por família, com foco especial nas crianças, estimulando não apenas a compra, mas a criação de memórias e momentos de interação em torno da Páscoa.

Multiplan alcança recorde de vendas

A Multiplan encerrou 2025 com vendas recordes de R$ 25,9 bilhões e ampliou sua participação no setor de shopping centers para 12,9%, segundo o Censo Abrasce 2025.

Desde 2019, o market share evoluiu de 8,5% para o atual patamar, mesmo com participação de cerca de 5% na ABL nacional. No Natal, enquanto o setor cresceu 0,3%, os shoppings da companhia avançaram 7,1%. Três novas expansões estão previstas para 2027.

Parceria traz universidade americana ao Brasil

A MUST University, universidade americana sediada na Flórida (EUA), anuncia uma nova parceria estratégica com a Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC-SP) que marca um avanço relevante na internacionalização do ensino de pós-graduação brasileiro.

Pelo acordo, a MUST passa a levar ao cenário internacional os cursos desenvolvidos pelo Instituto Ives Gandra da Silva Martins de Direito, Filosofia e Economia, ampliando o alcance da produção acadêmica nacional.

Reconhecida por sua atuação multicultural e por conectar profissionais de diferentes países, a MUST University será responsável pela oferta internacional dos programas, garantindo padrão acadêmico global, certificação internacional e acesso a uma rede de relacionamento de alto nível.

Novo player de saúde chamada atenção de ecossistema de ensino

A MedRoom vem se firmando como referência em tecnologia aplicada à educação em saúde ao oferecer um ecossistema completo que integra realidade virtual, inteligência artificial e simulação clínica.

Com soluções como o MedRoom Anatomy, laboratório virtual de anatomia 3D; o Clinical Case, que permite simular casos clínicos de forma segura; e o MedRoom Histology, ferramenta de microscopia digital interativa, a empresa aproxima teoria e prática desde a graduação, sem substituir a experiência clínica supervisionada.

Desenvolvida em parceria com instituições de ensino, a plataforma busca personalizar o aprendizado, fortalecer competências essenciais e ampliar o acesso a experiências imersivas, transformando a formação de profissionais de saúde e acompanhando-os ao longo de toda a carreira.

Processo seletivo para programas internacionais

A LAIOB Global Executive Education abriu inscrições até 13 de março para seus programas executivos internacionais na The University of Akron, voltados a profissionais que buscam aprofundar liderança, gestão e comunicação.

Com duração de duas semanas, os cursos combinam conteúdo aplicado, vivência no campus americano e troca entre pares, incluindo programas como Management, Innovative Project Management e Business Acceleration in Marketing and Sales.

Ex-alunos destacam o impacto transformador da experiência, que alia aprendizado técnico, autoconhecimento e desenvolvimento de liderança. O processo seletivo inclui formulário em inglês e entrevista digital, com resultados em 16 de março.

Medicamentos para obesidade transformam comportamento alimentar

O avanço dos medicamentos para obesidade está transformando a forma como os brasileiros se relacionam com a comida, mas especialistas alertam para os riscos de depender apenas da farmacologia.

Roseane Leandra da Rosa, coordenadora do curso de Nutrição da UNIASSELVI, explica que esses fármacos reduzem o apetite e controlam o “comer automático”, mas não ensinam consciência alimentar, podendo enfraquecer sinais biológicos essenciais como fome e saciedade e aumentar comportamentos de controle excessivo e culpa alimentar.

Segundo a especialista, a mudança efetiva exige educação alimentar, reconstrução da relação com a comida e suporte psicológico, de forma que o medicamento seja um aliado dentro de um processo de aprendizado sustentável e seguro.

Novo hub de conteúdo para empreendedores de logística e e-commerce

A logística hoje ocupa um papel cada vez mais central na competitividade dos negócios e na eficiência da economia digital. Termos como fulfillment, last mile, dark store, cross docking e omnichannel entraram no vocabulário de empresas de todos os portes, mas ainda são pouco compreendidos para quem não vive a logística na prática.

É a partir desse cenário que a Loggi, empresa brasileira que está transformando a logística por meio da tecnologia, lança dois novos hubs abertos de conhecimento: o Glossário da Logística e o Glossário do E-commerce. Trata-se de guias completos com os principais termos e expressões dos segmentos, funcionando como um verdadeiro dicionário digital setorial - com palavras de A a Z, gratuito e acessível.

Flacipel consolida maior planta de reciclagem da América Latina e eleva eficiência da economia circular

Em um cenário em que a indústria enfrenta desafios como a baixa eficiência na separação de resíduos e a dificuldade de reinserir materiais reciclados dentro dos padrões exigidos, a Flacipel se posiciona como referência em reciclagem em escala industrial.

Com a maior planta da América Latina, de 20 mil m², a operação combina separadores ópticos, lasers de precisão e sistemas apoiados por inteligência artificial, permitindo a classificação de mais de 130 tipos de materiais recicláveis.

Com capacidade de processamento de até 8 mil toneladas por mês e até 350 toneladas por turno, a estrutura garante padronização, rastreabilidade e qualidade dos insumos reinseridos na cadeia produtiva, atendendo grandes geradores e cadeias industriais de alta complexidade técnica.

Usuários de antidepressivos também tratam doenças crônicas

Um levantamento da Funcional, pioneira e líder em programas de acesso e adesão em saúde no Brasil, revela que 22,8% dos usuários do Benefício Farmácia da companhia que utilizam antidepressivos também fazem uso de ao menos um medicamento para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes ou colesterol elevado.

Entre esses beneficiários, 35,7% consomem duas ou mais classes terapêuticas, o que indica maior complexidade no cuidado e reforça a necessidade de planejamento e acompanhamento estruturado do tratamento ao longo do tempo.

A análise, realizada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, com base no comportamento de titulares e dependentes do Benefício Farmácia, mostra que o cuidado com a saúde mental está frequentemente associado ao tratamento de outras condições clínicas.

Entre os usuários de antidepressivos, 14% também usaram hipoglicemiantes, 10,4% anti-hipertensivos e 9,1% medicamentos para controle do colesterol.

17% dos trabalhadores relataram ter sofrido ou presenciado assédio no trabalho em 2025

De acordo com o Censo de Saúde Mental 2025, anuário realizado pela Vittude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas, 17% das pessoas avaliadas relataram ter sofrido ou presenciado situações de assédio no ambiente de trabalho, sendo 72% dos casos por assédio moral e 28% por assédio sexual.

O estudo reuniu dados coletados ao longo do ano-calendário de 2025, com 174.475 respondentes de 35 empresas de grande porte, de todas as regiões do Brasil, abrangendo diferentes funções, níveis hierárquicos e contextos organizacionais.

O presenteísmo, quando o colaborador está fisicamente presente no trabalho, mas com capacidade reduzida de executar suas atividades devido a sintomas físicos, emocionais ou cognitivos, também chamou atenção: o índice foi de 32%.

Do ponto de vista financeiro, isso revela que as empresas desperdiçam, em média, 32% da folha de pagamento em capacidade produtiva não utilizada. Ou seja, para cada R$100 investidos em salários, R$32 deixam de retornar em forma de trabalho efetivamente realizado, um impacto silencioso, porém profundo, na eficiência operacional.