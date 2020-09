Novas unidades do Burger King poderiam eliminar salões internos

Três faixas de drive-thru. Armários com códigos para retirada de comida. Pátios cobertos no lugar de salões de restaurantes internos.

O Burger King avalia todas essas opções enquanto repensa os restaurantes para o mundo pós-Covid.

A rede de fast-food, controlada pela Restaurant Brands International, revelou nesta quinta-feira possíveis designs para sua próxima geração de restaurantes, que são menores e usam tecnologia para minimizar a interação entre clientes e funcionários. Os restaurantes tiveram que repensar as operações na pandemia de coronavírus, já que as preocupações com a saúde suspenderam refeições em ambientes fechados, ao mesmo tempo que aumentaram a demanda por opções de entrega e drive-thru.

“Esses designs têm como objetivo abordar algumas das mudanças no comportamento dos clientes que já havíamos observado, mas que realmente aceleraram neste ano”, disse Josh Kobza, diretor de operações da Restaurant Brands International, em entrevista.

As primeiras novas unidades estão programadas para serem construídas em 2021 em Miami, na América Latina e Caribe. A empresa não especificou quais dos novos recursos os restaurantes adotariam ou qual será o investimento para a construção.

As mudanças de formato sugerem que a pandemia pode ter efeitos duradouros – até mesmo permanentes – no setor. Embora lojas de varejo e restaurantes tenham implementado mudanças temporárias nas operações, a proposta do Burger King é uma das primeiras grandes mudança de design a impactar locais recém-construídos.

Os designs são resultado de uma transformação em andamento há vários anos das redes de fast food para restaurantes menores e mais recursos digitais. Os conceitos dos restaurantes do Burger King apresentam um espaço físico 60% menor, o que pode significar locações mais baratas, ao mesmo tempo em que incluem recursos como armários com códigos para retirar pedidos feitos online, pontos de coleta na calçada e até mesmo um sistema de correia transportadora para entregar alimentos da cozinha para clientes no drive-thru.