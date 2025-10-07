Nike apresenta designs inéditos de Virgil Abloh em exposição em Paris

O legado de Virgil Abloh, estilista e fundador da Off-White, morto em 2021, segue celebrado. Sua obra é homenageada em uma exposição organizada pela Nike no Grand Palais, durante a Paris Fashion Week, de 30 de setembro — data de aniversário do designer — até 9 de outubro.

Batizada de Virgil Abloh: The Codes, a mostra apresenta novos designs para o Air Force 1, em verde-pinho com “V.A.A Codes” gravado no material, e para o Nike Cryoshot Tiempo, que traz a inscrição “V.A.A for Nike”, além de dezenas de itens criados por Abloh.

“A exposição Codes marca o início do nosso compromisso de levar o legado e o processo criativo de Virgil à comunidade criativa e além. Sou muito grata pela parceria contínua da Nike neste trabalho”, diz Shannon Abloh, viúva do designer, CEO e diretora-geral da Virgil Abloh Securities.

A iniciativa animou fãs do estilista, que apostam em uma colaboração póstuma entre Abloh e a Nike, com modelos inéditos do fundador da grife italiana. No passado, a Off-White e a marca esportiva já haviam se unido na coleção “The Ten”, que reuniu novos designs para dez tênis icônicos, como Air Force, Air Max, Converse e React Hyperdunk.

As empresas, no entanto, não confirmaram se os designs apresentados na exposição chegarão ao mercado. Não seria a primeira coleção póstuma da Nike. Em 2025, a empresa lançou uma coleção de Kobe Bryant (1978-2020), representado por Vanessa Bryant, viúva do ídolo do basquete.

“The Codes contam uma história sobre a intenção criativa e a prática arquivística que moldaram a identidade de Virgil. Eles nos lembram de que coletividade e acessibilidade devem estar no centro de nossas colaborações. É assim que mantemos vivo seu legado”, afirma Athiththan Selvendran, diretor de operações da Virgil Abloh Securities, diretor de criação da Fundação Virgil Abloh e do Arquivo Virgil Abloh.

Nike busca recuperação

A exposição ocorre em meio à tentativa de retomada financeira da Nike. O ano fiscal de 2025 registrou queda de 10% em relação ao anterior, com retração de 12% no quarto trimestre. O cenário agora mostra sinais de melhora: o plano “Win Now”, de Elliott Hill, CEO da companhia, impulsionou vendas e alcançou US$ 11,7 bilhões, alta de 1% frente ao mesmo período de 2024.

Para se reerguer, a empresa reorganizou divisões por esportes — corrida, basquete, futebol, treino e sportswear — e priorizou os mercados dos Estados Unidos, China e Reino Unido. Outra aposta foi a coleção NikeSkims, em parceria com Kim Kardashian. As redes sociais da empresária elevaram em 30% o engajamento pré-lançamento da linha, que inclui leggings, tops e calçados.