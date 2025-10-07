A aposta da Puma no 'esporte fitness que mais cresce no mundo'

A Puma anunciou na última semana a renovação antecipada de sua parceria com a Hyrox, conhecida como “a série mundial de corridas de fitness”. O contrato, agora estendido até 2030, mantém a marca alemã como fornecedora oficial de roupas e acessórios da competição e reforça seu papel como parceira exclusiva do campeonato mundial.

A expectativa para a temporada 2025/26 é atingir 1,3 milhão de competidores em mais de 100 eventos — quase o dobro dos 650 mil participantes registrados em 74 competições na temporada anterior. O acordo também representa uma estratégia da Puma para reverter o desempenho recente: em 2025, as ações da companhia acumularam queda de 16%.

“Essa renovação fortalece uma das parcerias mais estratégicas da Puma”, afirmou Arthur Hoeld, CEO da companhia, em comunicado. “Nossos produtos têm mostrado que atendem às diversas demandas desse esporte versátil, ajudando atletas a alcançarem grandes resultados. O retorno positivo que recebemos reforça nosso posicionamento como marca esportiva inovadora.”

O fitness que mais cresce no mundo

Criada em Hamburgo, em 2017, a Hyrox combina corridas com exercícios funcionais. Apontada como “o esporte fitness que mais cresce no mundo”, a modalidade registra crescimento anual de 100% e já está presente em 11 países e 30 cidades.

A parceria com a Puma começou na primeira edição, restrita à cidade alemã, mas ganhou escala global em 2023. Em 2025, a marca lançou uma coleção exclusiva de roupas e calçados para a competição e, agora, quer ampliar o portfólio com peças desenvolvidas junto a atletas.

Com a renovação, três nomes se juntam ao time de mais de 60 embaixadores globais da Puma ligados à Hyrox: Jake Williamson, recordista mundial da categoria Men’s Open Doubles; Joanna Wietrzyk, recordista mundial do Women’s Pro Doubles e atleta mais rápida da Austrália; e Hidde Weersma, campeão mundial da categoria Men’s Pro 25-29 em 2024 e preparador físico da NOCNSF, entidade que coordena a participação dos atletas holandeses em Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

"Desde a primeira corrida em Hamburgo, em 2017, a Puma esteve ao nosso lado — algo raro no universo de parcerias esportivas. Esse relacionamento moldou a identidade da Hyrox e foi fundamental para o crescimento do esporte. Com essa renovação, seguimos inovando, inspirando atletas e mantendo a modalidade acessível a competidores de todos os níveis, ao redor do mundo. A filosofia Go Wild da Puma se conecta perfeitamente com o espírito da Hyrox: destemido, autêntico e incansável", afirma Moritz Fürste, cofundador da Hyrox.