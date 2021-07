Naomi Osaka ganha linha de bonecas Barbie

Vencedora de quatro títulos de simples de Grand Slam, Naomi Osaka agora tem sua própria linha de bonecas Barbie.

Aos 23 anos, a tenista número 2 do mundo, que tem usado a fama para chamar atenção para temas como a violência policial e a desigualdade racial, tornou-se parte da iniciativa da Mattel para tornar sua linha de brinquedos emblemática mais diversa com bonecas baseadas em exemplos e profissões diferentes.

"É uma honra ser parte da série Barbie Role Model, e lembrar as meninas que elas podem fazer diferença no mundo. Quero que meninas de todas as partes se sintam empoderadas para sonhar grande", disse Osaka em um comunicado.

A versão de plástico de Naomi Osaka usa um vestido tênis Nike estampado, inspirado em um look que a atleta usou no Aberto da Austrália em 2020. A boneca articulada conta ainda com uma viseira Nike branca, tênis azul claro, uma réplica de sua raquete de tênis Yonex e bolinha de tênis.

No site da Mattel, a Barbie de Osaka está à venda por 29,99 dólares.

I first teamed up with @Barbie in 2019 and today we’re introducing the Barbie Role Model Naomi Osaka doll. I hope every child is reminded that they can be and do anything: https://t.co/GrPuW1WkMn

Fun fact : (the doll is wearing my outfit from the 2020 Australian Open lol) pic.twitter.com/DlL98lNfQj

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) July 12, 2021