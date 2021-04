Ginasta Simone Biles deixa a Nike para trabalhar com a Athleta, da Gap

Após seis anos de parceria com a gigante dos esportes, a tetracampeã olímpica, Simone Biles, deixa a Nike para seguir com a não tão conhecida Athleta. O anúncio foi feito hoje (23) e é um grande salto tanto para Biles quanto para a marca fundada em 1998 e adquirida pela Gap em 2009.

Com a Athleta, a norte-americana terá sua própria linha de roupas esportivas, além de oferecer a oportunidade à atleta de ser uma ativista nas causas femininas, e inspiração para outras esportistas.

Em um comunicado, Biles comentou sobre as expectativas da nova parceria. “Usar minha voz tem sido muito fortalecedor para mim e sou grata por embarcar nesta nova jornada com Athleta para inspirar meninas e mulheres a fazerem o mesmo”, e acrescentou. “Admiro a Athleta por seu compromisso em reconhecer e apoiar a força individual e coletiva das mulheres.”

Segundo o Wall Street Journal, Biles disse que a Athleta irá apoiá-la após as Olimpíadas, em uma “turnê que ela planeja montar sozinha, em vez da turnê usual apoiada pela USA Gymnastics, órgão regulador nacional do esporte”. O evento pretende promover e dar oportunidades a ginastas.

Após a denúncia de abusos sexuais sofridos pela ginasta, a parceria vem como um meio, também, de ser uma ativista, ao participar de conversas com mulheres e meninas. Com uma equipe 97% feminina, Biles comentou que sente estar entrando em uma empresa “verdadeiramente para e por mulheres”.

Ao ser questionada sobre a parceria com a Nike e a possibilidade de ter sua própria linha de roupas, segundo o WSJ, Biles disse que a parceria com a Athleta não se trata somente sobre a coleção. “Não necessariamente, mas também sinto que a Athleta está comprometida com a diversidade e inclusão, de todas as mulheres, origens, idades, tamanhos, habilidades e raças”.

Esta não é a primeira contratação de peso da marca. Em julho de 2019, a Athleta trouxe para seu portfólio a campeã olímpica de atletismo Allyson Felix. Desde então, Felix lançou uma coleção de roupas de corrida com a Athleta.

Ainda nesta semana, a Nike anunciou o fim da parceria com o espólio do jogador de basquete Kobe Bryant.

