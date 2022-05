Morre o ator Ray Liotta, astro de "Os Bons Companheiros", aos 67 anos

O ator Ray Liotta, conhecido pelo clássico de 1990 "Os Bons Companheiros", faleceu aos 67 anos. De acordo com o site Deadline, Liotta morreu enquanto dormia. Ele estava gravando um novo filme, chamado "Dangerous Waters", na República Dominicana.

Mais recentemente, o ator participou do filme de Noah Baumbach, "História de um Casamento" (2019), que venceu um Oscar, e "Os Muitos Santos de Newark" (2021). Liotta também atuou em filmes como "Hannibal" (2001), "Identidade" (2003), "Profissão de Risco" (2001), "Motoqueiros Selvagens" (2007), "Corina, Uma Babá Perfeita (1994) e "Campo dos Sonhos" (1989).

Ele estava noivo de Jacy Nittolo desde 2020 e deixa uma filha, Karsen Liotta, que é fruto de um casamento com a atriz Michelle Grace.

Mais informações sobre a sua morte ainda não foram divulgadas.

Celebridades e fãs prestam homenagem ao ator no Twitter, relembrando seus papeis no cinema. Veja alguns tuítes:

“Your imagination is all you need. They say that the imagination is more powerful than knowledge.”

Ray Liotta (1954 - 2022) pic.twitter.com/kr0Cncpc2C

