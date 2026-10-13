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Montblanc ensina a transformar viagens em diários escritos à mão

Segunda aula da série Inspire Writing no Brasil, online e gratuita, será conduzida pelo calígrafo Fabio Maca no dia 19 de outubro

Em aula online e gratuita no dia 19, o calígrafo Fabio Maca ensina cinco passos para criar um diário de viagem escrito à mão (Divulgação)

Em aula online e gratuita no dia 19, o calígrafo Fabio Maca ensina cinco passos para criar um diário de viagem escrito à mão (Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15h23.

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A Montblanc realiza na próxima segunda-feira, 19 de outubro, a segunda aula brasileira da Inspire Writing, série internacional de encontros online que a maison alemã incentiva a escrita à mão. O tema desta edição é o journaling aplicado às viagens, prática de reunir em um caderno anotações, desenhos e pequenos registros feitos ao longo de um deslocamento. A transmissão acontece das 19h30 às 20h30 e tem participação gratuita.

A série estreou no país em junho, com uma aula dedicada à criação de mensagens de amor. Como naquela ocasião, quem comanda o encontro é o artista e calígrafo Fabio Maca, que vai apresentar cinco passos para montar um diário de viagem e diferentes maneiras de registrar uma experiência por meio da escrita manual.

Caderno de atividades e aula gravada

As inscrições ficam abertas até uma hora antes do início da live. No momento do cadastro, cada participante recebe um caderno de atividades digital, também gratuito, desenvolvido para acompanhar as técnicas mostradas durante a aula. Depois da transmissão, o conteúdo segue disponível em gravação para quem quiser rever as orientações com calma.

Segundo a Montblanc, a proposta foi pensada tanto para quem já tem o hábito de registrar viagens em cadernos quanto para quem pretende começar agora. A ideia é que o diário reúna aquilo que foi observado e sentido durante o percurso, como um lugar descoberto por acaso, uma paisagem ou uma conversa, combinando texto, desenhos e anotações em uma narrativa pessoal sobre a viagem.

Maca é o calígrafo oficial da Montblanc no Brasil e já conduziu outros workshops da marca no país, entre eles um encontro sobre assinaturas promovido em parceria com a incorporadora Plaenge, em São Paulo. Premiado com dez Leões no Festival de Cannes, ele hoje se dedica à arte das letras.

Uma série ligada à campanha Let's Write

A Inspire Writing faz parte de Let's Write, campanha global da Montblanc que trata a escrita à mão como forma de expressão individual. O tema orienta outras iniciativas recentes da empresa, fundada em 1906, como a Montblanc Haus, inaugurada em 2022 em Hamburgo, ao lado da sede e da manufatura onde são produzidos os instrumentos de escrita da marca. O espaço reúne exposições sobre a história da maison e um ateliê com cursos de caligrafia e escrita criativa.

Homenagem a Bruce Lee

Edição especial em homenagem a Bruce Lee, com clipe inspirado no nunchaku e dragão gravado no corpo em resina preta (Divulgação)

Junto com a aula, a marca destaca a Great Characters Homage to Bruce Lee Special Edition, linha de instrumentos de escrita dedicada ao ator e artista marcial. O corpo em resina preciosa preta traz o motivo de um dragão inspirado em um desenho feito pelo próprio Bruce Lee, enquanto o clipe texturizado remete a um dos bastões do nunchaku e o anel da tampa lembra uma vara de bambu. Na versão caneta-tinteiro, a pena de ouro recebe a gravação do símbolo yin-yang.

Serviço

Live Inspire Writing: Journaling, a arte de criar diários de viagens Com Fabio Maca
Data: segunda-feira, 19 de outubro
Horário: das 19h30 às 20h30
Inscrições gratuitas neste link.

Acompanhe tudo sobre:MontblancViagens

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