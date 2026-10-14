De Bulgari a Marc Jacobs: os kits de avião que viraram objeto de coleção

Quem viaja na primeira classe da Emirates recebe, com a máscara de dormir e a escova de dentes, um frasco de 30 ml de perfume da linha Le Gemme, da Bulgari. As mulheres levam o Sahare e um espelho de bolso dourado com a marca da joalheria italiana, enquanto os homens ganham o Yasep, de notas amadeiradas. A coleção, apresentada em junho, é a 18ª edição de uma parceria que a companhia de Dubai mantém com a Bulgari desde 2009.

Distribuídas gratuitamente a passageiros de primeira classe e executiva em voos de longa distância, esses necessaires costumam resolver incômodos práticos da viagem, como o ar seco e a luz da cabine, e há quem as guarde como lembrança. Uma reportagem do The Wall Street Journal ouviu colecionadores que acumulam dezenas e até centenas de kits e mostrou que os modelos mais disputados são revendidos por mais de US$ 100 (cerca de R$ 520).

Grifes na cabine

Coleção de cinco necessaires da Lanvin para a classe executiva da Turkish Airlines, com loção e hidratante labial da grife francesa (Reprodução/Turkish Airlines)

A disputa entre as companhias aéreas por esse público ajuda a explicar o interesse. A Turkish Airlines trocou a Ferragamo pela Lanvin no fim de 2024, com uma coleção de cinco bolsas reutilizáveis em tons de marrom, preto, caramelo e creme. A Qatar Airways oferece desde 2022 produtos da perfumaria francesa Diptyque, com opção entre as fragrâncias Eau Rose e 34 Boulevard Saint Germain. Já a Delta tem parceria com a Missoni e a saudita Saudia, com o estilista libanês Elie Saab.

Em março, a taiwanesa China Airlines estreou na rota entre Taipei e Praga kits desenhados pela Marc Jacobs. Nos voos que saem de Taiwan, o passageiro da executiva recebe uma caixa estruturada de couro caramelo inspirada na Everyday Vanity Bag, um dos acessórios mais conhecidos da grife americana, e na volta o modelo é uma bolsinha creme com ferragens douradas. Os cosméticos são da dinamarquesa Frama.

Rhonda Crawford, vice-presidente sênior de design e estratégia de experiência do cliente da American Airlines, contou ao jornal que algumas empresas chegaram a questionar a manutenção dos kits durante os cortes da pandemia. A retomada das viagens, puxada em parte por uma geração mais jovem, aumentou a procura por produtos de alto padrão. A American, que diz nunca ter cogitado abandonar os kits, lançou neste ano uma edição com a U.S. Soccer ligada à Copa do Mundo, com gel refrescante em uma bolsa transparente aceita em estádios.

Coleções no armário

O nova-iorquino Andrew Lim, de 51 anos, especialista em e-commerce e criador de conteúdo de viagem, reuniu cerca de 200 kits em mais de 3 milhões de milhas voadas. Entre as peças estão uma colaboração da United com Star Wars e o modelo recente da China Airlines com a Marc Jacobs. Como divide um apartamento de um quarto em Manhattan com o marido, que não compartilha do entusiasmo, ele mantém tudo guardado dentro de um armário.

O blogueiro alemão Chris Miedl, também de 51 anos, tem pelo menos 70 kits e guarda a coleção em um carrinho de serviço de bordo prateado, comprado em leilão por algumas centenas de euros. Depois dele, encomendou mais dois, um para pijamas e outro para novos kits. "Amo cada um deles", disse ao WSJ.

O jornalista de viagem Ben Nickel-D'Andrea, de 41 anos, morador de Seattle, tem cerca de 150 e adota uma postura mais prática. Escovas de dente e meias vão para doação, os cosméticos ficam guardados até que ele ou o marido precisem, e algumas bolsas seguem em uso, como um estojo rígido da United onde leva remédios. Perto de 15 estão expostos no escritório de casa, ao lado de miniaturas de aviões.

O consultor indiano Parth Kochhar, de 34 anos, faz o caminho contrário e nunca abre os cerca de 30 kits que tem, para não desfazer o papel que envolve alguns deles. Ele confere quais nécessaires cada companhia oferece antes de reservar um voo, e o próximo da lista é o da Qatar com a Diptyque. Entre os colecionadores ouvidos pelo jornal, muitos consideram que comprar kits pela internet equivale a trapacear.

Versão brasileira

Por aqui, a LATAM renovou o serviço da cabine Premium Business a partir de dezembro de 2025, com menus de três etapas, nova carta de coquetéis e kits com cosméticos da Costa Brazil, marca inspirada em ingredientes da Amazônia. Em 2022, a companhia já havia lançado os Eco Kits, nécessaires reutilizáveis com produtos da Feito Brasil e estampas de artistas sul-americanos, entre eles o brasileiro Hamilton Aguiar e o chileno Tomás Olivos.