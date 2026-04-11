Montblanc antecipa lançamentos fora do Watches & Wonders

A Montblanc não estará nesta edição do Watches & Wonders, que acontece entre os dias 14 e 20 de abril em Genebra, por decisão estratégica. Mas a ausência do principal salão de relojoaria do calendário não muda os planos de lançamentos. A marca decidiu apresentar suas novidades antes do evento, com atualizações nas linhas 1858, Iced Sea e Star Legacy.

1858

Na linha 1858, são três novos modelos. O 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Elbrouz Limited Edition, limitado a 829 peças, tem preço de R$ 70.000. O modelo traz caixa de 43,5 mm em titânio com construção que combina material compósito com cinzas vulcânicas, fibras de basalto e resina de origem vegetal. O mostrador segue a estética sfumato em tons de branco e marrom sobre base com padrão glacial, enquanto os globos giratórios indicam a hora mundial. Usa o calibre automático MB 29.25, com 42 horas de reserva de marcha, dois hemisférios com indicação de 24 horas e ajuste independente de fuso horário. A resistência à água é de 100 metros e a construção sem oxigênio reduz o risco de condensação em variações térmicas.

O 1858 GMT 0 Oxygen tem preço de R$ 31.200. A caixa é de aço com 42 mm, selada sem oxigênio, e o modelo adota um bisel com inserção em alumínio anodizado bicolor com escala de 24 horas. O mostrador azul traz numerais arábicos luminescentes e um ponteiro dedicado para o segundo fuso. É equipado com o calibre MB 24.33 automático, com leitura simples de GMT e fundo de caixa gravado com os 24 fusos horários. O modelo mantém resistência de 100 metros.

Já o 1858 Small Second 0 Oxygen, com preço de R$ 27.700, reduz o diâmetro para 38 mm e adota proporções mais compactas. O mostrador preto laqueado inclui escala de minutos no estilo ferroviário, submostrador de pequenos segundos às 6 horas e janela de data às 3 horas. O movimento é o automático MB 24.16, com cerca de 38 horas de reserva de marcha e frequência de 4 Hz. A caixa sem oxigênio mantém resistência à água de 100 metros e o modelo acompanha pulseira de aço e opção em couro Saffiano.

1858 Small Second 0 Oxygen: tamanho compacto de 38mm (Montblanc/Divulgação)

Iced Sea

A linha Iced Sea concentra cinco variações, todas com proposta de mergulho e tecnologia 0 Oxygen. O modelo Automatic Date 0 Oxygen com aço envelhecido tem caixa de 41 mm, preço de R$ 36.700, movimento MB 24.17 automático e resistência de 300 metros. O processo de envelhecimento combina revestimento escuro com escovação por quartzito, enquanto o mostrador cinza sfumato com padrão glacial é produzido por técnica gratté-boisé.

Há uma versão de 38 mm com mostrador preto com padrão glacial, também com calibre MB 24.17, resistência de 300 metros e preço de R$ 36.700, seguindo a norma ISO 6425 para mergulho. O modelo utiliza bisel unidirecional com inserção em cerâmica e fundo gravado com cena de mergulho.

Outra variação de 38 mm combina caixa de aço com bisel de cerâmica e pulseira de borracha, com preço de R$ 27.700 e mesmas especificações técnicas. A proposta é reduzir peso e ampliar o uso em ambientes aquáticos, mantendo o sistema de troca rápida de pulseiras.

A linha inclui ainda duas edições limitadas. A Limited Edition 300, com preço de R$ 31.200, traz mostrador em tom coral inspirado nas variações de luz sobre geleiras, caixa de 38 mm e o mesmo movimento automático com 38 horas de reserva de marcha. A resistência permanece em 300 metros, com bisel bicolor para leitura de tempo de mergulho.

A Limited Edition 700, com preço de R$ 40.900, tem caixa de 41 mm e utiliza fragmentos de madeira subfóssil no mostrador, encapsulados em resina para criar textura que remete ao gelo. Também adota o calibre MB 24.17, com 38 horas de reserva de marcha, e resistência de 300 metros, mantendo certificação de mergulho.

Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Limited Edition: edição de 821 peças (Montblanc/Divulgação)

Star Legacy

Na linha Star Legacy, são quatro modelos. O Moonphase de 42 mm tem preço de R$ 36.100 e utiliza o calibre automático MB 24.31, com 42 horas de reserva de marcha, indicação de fases da lua e data por ponteiro. O mostrador antracite com padrão guilhoché radial parte do submostrador às 6 horas, enquanto a caixa em aço polido mantém resistência à água de 50 metros.

O Small Second de 36 mm custa R$ 29.800 e emprega o calibre MB 24.16 automático, com cerca de 38 horas de reserva de marcha. O modelo inclui submostrador de segundos às 6 horas com diamantes, numerais arábicos e mostrador com padrão guilhoché. A resistência é de 30 metros.

O Chronograph de 42 mm tem preço de R$ 39.500 e traz o calibre MB 25.13 automático, com função cronógrafo de dois botões, contador de 30 minutos e pequenos segundos. O mostrador mantém organização simétrica com dois submostradores e escala de minutos periférica. A reserva de marcha é de 48 horas e a resistência à água é de 50 metros.

Fechando a linha, o Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Limited Edition, limitado a 821 peças, tem preço de R$ 63.800. Utiliza o calibre manufatura MB R200, com cronógrafo monopulsador, dois discos rotativos para segundos e minutos, além de duplo fuso horário com indicação de dia e noite. A reserva de marcha chega a 72 horas. A caixa mede 43 mm, com fundo em safira que revela o movimento, e a resistência é de 50 metros.