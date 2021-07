Moda dos skatistas também é destaque em Tóquio

Estreando nas Olimpíadas, os skatistas estão atraindo atenção às suas roupas tanto quanto às suas habilidades.

Usuários do Twitter na segunda-feira ficaram especialmente impressionados com a competidora local Aori Nishimura, cujo uniforme todo branco e cabelo platinado brilharam em contraste com a pista de skate cinza e roxa nas baterias.

A brasileira Rayssa Leal, de 13 anos, encaixou suas manobras impressionantes com calças cargo cor de bronze seguras por um cinto preto de skatista.

Na bateria masculina de domingo, o conjunto branco e boné azul do francês Vincent Milou foram especialmente elogiados.

Skatistas como a estrela Nyjah Huston, 26 anos, compartilham com regularidade fotos de seus uniformes para milhões de seguidores no Instagram.

Os skatistas são muitas vezes cortejados por marcas sofisticadas que querem ganhar um pouco de moral nas ruas. Marcas como a Palace, que fabrica skates e inicialmente atendia apenas skatistas, agora tem parcerias com titãs da moda como a Ralph Lauren.

A Nike projetou uniformes para quatro das equipes mais dominantes do skate na Olimpíada - Japão, Brasil, Estados Unidos e França.

