Olimpíada 2021: Cerimônia abre os Jogos no dia 23; confira programação

Após serem adiados por um ano, os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram na última terça-feira (20), mas a abertura oficial será nesta sexta-feira (23) às 8h (horário de Brasília). Esta será a segunda vez que Tóquio recebe uma edição da Olimpíada - a primeira foi em 1964.

Com 20 dias de competição, serão mais de 300 eventos esportivos, contando com a participação de aproximadamente 12.750 atletas de 206 países. Os Jogos terão 46 modalidades em disputa.

Por conta da pandemia, a cerimônia de abertura será menor e poucos atletas de cada delegação irão ao Estádio Olímpico. O Brasil será representado por um casal de porta-bandeiras: a judoca Ketleyn Quadros e o jogador de vôlei Bruninho.

Nenhum evento da Olimpíada terá a presença do público por conta dos protocolos sanitários adotados para conter a pandemia de covid-19. Até agora o Comitê Olímpico Internacional (COI) informou que 91 pessoas credenciadas testaram positivo para a doença desde 2 de julho. Na ultima atualização, mais 11 casos foram contabilizados.

Como assistir os jogos

Para assistir no Brasil, a única opção na TV aberta é a Globo, que detém com exclusividade os direitos de transmissão do evento. A emissora promete 12 horas diárias dedicadas aos esportes olímpicos, das 22h de um dia até as 11h do seguinte.

Já na TV fechadas as opções são o SporTV, que tem quatro canais dedicamos para cobertura dos jogos, e o BandSports, que promete uma cobertura 24h. Também é possível acompanhar via streaming, no Globoplay.

Horário das competições

Devido a diferença de fuso horário entre Brasil e Japão, a maioria das competições vão ocorrer na madrugada/início da manhã brasileira.

Agenda do Brasil nas Olimpíadas

O Brasil será representado por 301 atletas em 35 modalidades, sua maior delegação em uma edição de Jogos realizado no exterior. Confira os dez atletas com mais chances de medalha.

Quinta-feira (22)

20h30: Remo Masculino - Eliminatórias

21h30: Tiro com Arco - Ranqueamento

Sexta-feira (23)

1h00: Tiro com Arco Individual Masculino

1h00: Tiro com Arco Equipes Misto

8h00: Cerimônia de abertura

21h00: Esgrima Individual Feminino

21h00: Handebol Masculino — Brasil x Noruega

22h00: Vôlei de Praia Duplas Masculino — Alison e Álvaro Filho x Azaad e Capogrosso

23h00: Vôlei de Praia Duplas Feminino — Agatha e Dudax Gallay e Perreyra

23h00: Judô Feminino até 48kg — Gabriela Chibana x Harriet Bonface

23:05: Vôlei de quadra Masculino — Brasil x Tunísia

23:42: Judô Masculino a té 60kg — Eric Takabatake X Soukphaxay Sithisane



Sábado (24)

01h00: Tiro Esportivo Masculino — Pistola de ar 10m

02h15: Tênis de Mesa Feminino — Jessica Yamada x Rachel Moret

02h30: Ginástica Artística Masculino

07h48: Natação — 400m livre Masculino

8h00: Futebol Feminino —Brasil x Holanda

08h55: Natação — 100m peito Masculino

09h15: Natação — 4x 100m Feminino

19h00: Surfe Masculino

21h00: Skate Masculino

22h20: Surfe Feminino

22h42: Taekwondo Masculino até 68kg

23h00: Vôlei de Praia Masculino — Evandro e Bruno Schmidt x Grimalt M e Grimalt E

23h00: Handebol Feminino — Brasil x Rússia

23h14: Judô Masculino até 66kg — Daniel Cargnin x Mohamed ABdelmawgroud

23h49: Judô Feminino até 52 kg — Larissa Pimenta x Agata Perenc

Domingo (25)

01:47: Canoagem K1 Feminino

02h00: Tênis de Mesa Masculino

02h00: Tênis de Mesa Simples Feminino

02h35: Vela Laser Masculino

03h05: Vela RS:X Feminino

05h30: Futebol Masculino — Brasil x Costa do Marfim

07h06: Boxe — Wanderson Oliveira x Wassem Salamana

07h22: Natação — 200m livre Masculino

08h19: Natação — 100m costas Masculino

08h20: Ginástica Artística Feminino

09h10: Natação — 4x 100m livre Masculino

09h45: Vôlei Feminino — Brasil x Coreia do Sul

18h30: Triatlo Individual Masculino (final)

Segunda (26)

00h05: Vela Laser Masculino

00h05: Vela RS:X Feminino

00h40: Badminton Individual Feminino — Fabiana Silva x Marija Ulitina

02h:00: Badminton Individual Masculino — Ygor Coelho x Georges Julien Paul

03h00: Ciclismo Mountain Bike — Cross-country Masculino

07h29: Natação — 200m borboleta Masculino

07h54: Boxe Peso Pena Feminino

08h32: Natação — 1500m livre Feminino

09h45: Vôlei Masculino — Brasil x Argentina

18h30: Triatlo Individual Feminino

22h00: Tênis de Mesa Masculino

23h00: Handebol Feminino — Brasil x Hungria

23h35: Judô Feminino até 63kg — Ketleyn Quadros x Cergia David