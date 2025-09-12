Menores e complicados: Audemars Piguet lança novas versões do Royal Oak e do Code 11.59

Não é todo dia que uma manufatura de relojoaria suíça completa 150 anos. A Audemars Piguet celebrou seu aniversário de fora completa, com uma festa de comemoração e novos modelos voltados para colecionadores e aficionados pela marca.

Primeiro, aos relógios. Fundada em 1875, a manufatura de Le Brassus apresentou novas versões de seu maior clássico, o Royal Oak, e de seu modelo mais recente, o Code 11.59. São seis novos relógios de edição limitada, cada um com 150 unidades, todos com uma discreta caixa de 38 milímetros.

O Code 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding Flying Tourbillon, inspirado pela natureza, chega em três cores de mostrador, vinho, azul e verde, de pedras preciosas vibrantes e selecionadas em diferentes lugares do mundo. São elas os rubis da Tanzânia, associadas a vitalidade e proteção; a sodalita azul do Brasil, ligada à calma e clareza; e a malaquita verde da Zâmbia, conhecida por apoiar o crescimento e a transformação.

A ideia da marca, mais do que trazer um toque decorativo às peças, é que as gemas reforcem o peso emocional e façam com que cada relógio seja visto também como um talismã. O mecanismo é o ultrafino 2968 turbilhão, uma complicação que compensa os efeitos da gravidade na precisão, com 50 horas de reserva de marcha. O preço na Suíça é de 140 mil francos suíços.

Code 11.59 com mostrador de pedra: procedência de países variados (Audemars Pighet/Divulgação)

Ar vintage

A Audemars também apresentou novas versões do calendário perpétuo das linhas Royal Oak e Code 11.59, também em caixa de 38 milímetros, também em edição limitadas de 150 unidades cada, em celebração aos 150 anos.

São dois modelos Royal Oak, linha mais célebre da marca, e um Code 11.59. Alguns detalhes no design foram pensados para a celebração, entre eles uma assinatura "Audemars Piguet" vintage na indicação da fase da lua nas 6 horas e duas gravações na parte traseira com o logo "150" e a inscrição "1 de 150".

A volta do Royal Oak em tamanho menor era aguardada por muitos colecionadores. O movimento é uma versão do 7138 da marca, chamado 7136. O relógio chega em uma versão em aço inoxidável com mostrador azul-claro e outra em ouro rosa 18k com mostrador bege com a mesma textura. Os novos Oak não vêm mais com indicador de semana.

Code 11.59 Perpetual Calendar: caixa de ouro (Audemars Pighet/Divulgação)

Já o Code 11.59, mais fino, ainda mantém o indicador de semana e não recebeu o novo movimento. A caixa é de ouro rosa e os submostradores verdes vêm em relevo. Os marcadores de hora e os ponteiros são também em ouro rosa.

O Royal Oak Perpetual Calendar em aço e o novo Code 11.59 tiveram o preço divulgado em dólares, 110.900 cada. Já o Royal Oak Perpetual Calendar em ouro amarelo custa 120.000 francos suíços.