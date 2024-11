Megane E-Tech: elétrico da Renault é eleito o carro mais bonito entre R$ 150 mil e R$ 300 mil

Uma das grandes apostas da Renault para o mercado brasileiro, o Megane E-Tech 100% elétrico foi eleito pelo ranking Melhores Carros do Ano de 2024 de EXAME Casual o carro por mais bonito na faixa de preço entre R$ 150 mil e R$ 300 mil. Mas o que esse carro totalmente elétrico tem de tão especial para ser o número 1 neste quesito? Alguns itens chamam a atenção em relação aos seus principais concorrentes.

O principal destaque deste modelo está diretamente ligado com o design moderno e funcional. Com linhas bem aerodinâmicas, o Renault Megane E-Tech traz uma sensação de sofisticação, tanto para quem olha por fora como para quem vai a bordo, muito por conta de seu acabamento premium e tecnologias avançadas.

O Megane E-Tech 100% elétrico está sendo oferecido a partir de R$ 199.990 pela Renault e vem com faróis de assinatura 100% em LED, assim como as lanternas traseiras. As rodas são aro 18 polegadas e os para-choques reforçam a esportividade do modelo que chega ao Brasil diretamente da França.

O crossover esportivo, que possui 220 cv de potência e 30,6 kgf.m de torque, alcança de 0-100 km/h em 7,4 segundos. Sua autonomia é de até 337 km segundo o padrão do Inmetro, e a bateria de 60 kWh conta com carregamento rápido que pode ser feito em 30 minutos com o aumento de até 80% da carga.

As medidas do carro são: 4,200mm de comprimento, 1,519mm de altura, 1,768mm de largura e tem 2,685mm de entre-eixos. O porta-malas comporta até 440 litros, sendo este um ótimo espaço para viagens em família.

1 /3 O painel de instrumentos de 12,3 polegadas e a central multimídia openR de 9 polegadas são totalmente digitais e integrados (O painel de instrumentos de 12,3 polegadas e a central multimídia openR de 9 polegadas são totalmente digitais e integrados)

2 /3 O crossover esportivo possui 220 cv de potência e alcança de 0-100 km/h em 7,4 segundos. (O crossover esportivo possui 220 cv de potência e alcança de 0-100 km/h em 7,4 segundos. )

3/3 Modelo elétrico custa a partir de 199.900 reais (Modelo elétrico custa a partir de 199.900 reais)

Como é guiar o Megane E-Tech

A posição de dirigir é um dos trunfos do Megane E-Tech 100% elétrico, com boa ergonomia para o motorista. As ótimas respostas da aceleração e o torque instantâneo entregue pelo propulsor elétrico permitem uma boa percepção de guiar, passando a sensação de você sempre ter o carro na mão, isso tanto na cidade quanto na estrada. Os 220 cv de potência se mostram na medida certa para passar a sensação de esportividade proposta por este crossover.

O pacote ADAS com assistências de condução impressiona pela tecnologia: são 19 itens, com destaque para piloto automático adaptativo com stop & go, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, retrovisor interno com câmera, reconhecimentos de placas de velocidade com alerta de excesso de velocidade, entre outros. Para maior segurança a bordo, veículo também conta com sete airbags de série.

O painel de instrumentos de 12,3 polegadas e a central multimídia openR de 9 polegadas são totalmente digitais e integrados, além de contar com o espelhamento para smartphones sem fios, facilitando assim o acesso e navegação entre os aplicativos. Para maior conveniência, possui também carregador de smartphone por indução de série.

Prezando pelo conforto, o Megane E-Tech conta com amplo espaço interno para todos os ocupantes, além de acabamento premium e um total de 33 litros de armazenamento em porta-objetos. O elétrico da Renault oferece quatro modos de condução (Eco, Comfort, Sport e Individual), tem chave presencial, vem com puxadores automáticos e pode ser uma boa escolha para quem está procurando por uma opção de vida mais sustentável.

Ao ser escolhido como o mais bonito de uma faixa de preço repleta de fortes concorrentes (de R$ 150 mil a R$ 300 mil), o Megane E-Tech 100% elétrico pode representar para muita gente a entrada no mundo dos carros 100% elétricos sem ter que abrir mão de itens importantes – como espaço interno, esportividade, conforto e, também, tão fundamental quanto, a beleza.