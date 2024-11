Ford aposta em talentos para impulsionar inovação no Brasil

A atração e retenção de profissionais no Brasil vai além do salário e dos benefícios tradicionais. Uma pesquisa realizada pela consultoria Gallup revelou que uma rotina saudável, remuneração estável e a presença de um propósito significativo estão entre os principais fatores que definem um bom emprego.

Essa mudança nas expectativas dos colaboradores exige uma transformação nas estratégias das empresas. Para se manterem relevantes e atraentes, organizações como a Ford têm se adaptado a essa nova realidade, construindo espaços corporativos que promovam o bem-estar e a inclusão para fortalecer seu pilar como marca empregadora.

“Hoje, os profissionais buscam mais que estabilidade e remuneração competitiva; eles querem um propósito que dê sentido ao seu trabalho e no qual possam alinhar suas paixões com suas atividades profissionais. Na Ford, criamos um ambiente onde a autenticidade e a coerência entre valores pessoais e corporativos são valorizadas. Assim, conseguimos atrair e reter talentos engajados em construir uma carreira de impacto”, diz Fernanda Ramos, diretora de Recursos Humanos da Ford América Latina.

O resultado dessas ações foi reconhecido pelos prêmios Top Employer e Best WorkPlaces InfoJobs, nos quais a Ford se destacou como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

Outro pilar da estratégia de negócios da companhia, é o foco na diversidade, equidade e inclusão (DE&I). A empresa lidera iniciativas como o Programa de Estágio Afirmativo, que recentemente contratou 69 estagiárias mulheres e ofereceu 80 vagas para estudantes negros, além de ser signatária de iniciativas como os Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU e o Pacto pela Inclusão das Pessoas com Deficiência da REIS.

"Empresas que promovem um diálogo aberto e incentivam a contribuição ativa dos colaboradores reduzem a rotatividade e aumentam o engajamento, permitindo que a voz dos profissionais impacte as decisões estratégicas" Fernanda Ramos, diretora de Recursos Humanos da Ford América do Sul

Futuro da mobilidade

No Brasil, essas iniciativas ganham destaque no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia na cidade baiana de Camaçari, que se tornou um hub de talentos e inovação no setor automotivo.

De acordo com Alex Machado, diretor de Desenvolvimento de Produto da Ford América do Sul, a empresa promoveu uma mudança profunda em seu modelo de negócios, focando em SUVs, picapes, veículos comerciais e tecnologias avançadas.

O centro conta com mais de 1.500 especialistas dedicados ao desenvolvimento de tecnologias automotivas, incluindo projetos de veículos elétricos e autônomos. “Oferecemos oportunidades para envolvimento em projetos globais, impulsionando o crescimento e desenvolvimento profissional”, explica Machado. A equipe criou um terço das tecnologias presentes nos carros atuais da Ford no mundo e gerou receita de mais de R$ 500 milhões em 2023.

Em julho, a Ford anunciou a ampliação das instalações no SENAI CIMATEC Park, em Camaçari, com um novo prédio dedicado à engenharia. A infraestrutura terá capacidade para até mil profissionais, incluindo laboratórios, áreas de treinamento e um auditório, com conclusão prevista para 2026.

“A tecnologia é a nossa aliada para criar um ambiente de aprendizado contínuo e comunicação integrada, fortalecendo o vínculo com os profissionais e preparando-os para os desafios do futuro”, explica Ramos.

Programa de Estágio 2025

Com inscrições abertas até 25 de novembro, o Programa de Estágio 2025 da Ford oferece 95 vagas para estudantes em áreas como tecnologia, negócios, marketing e engenharia nos escritórios de São Paulo, Tatuí (SP), Salvador e Camaçari (BA). Os selecionados terão acesso a um modelo de trabalho híbrido, benefícios competitivos e oportunidades de atuar em projetos globais.

O programa inclui mentoria, desenvolvimento de soft e hard skills e a chance de contribuir para projetos inovadores, como o desenvolvimento de tecnologias para veículos elétricos. Clique aqui para se inscrever.