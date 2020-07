Marcada abertura de espaço que será a ‘Disney do churrasco’

O primeiro espaço fixo da Churrascada, grande festival voltado para o universo da carne, que já serviu mais de 30 mil pessoas e reuniu mais de 100 chefs dentro e fora do Brasil, está programado para ser inaugurado em 4 de agosto, em São Paulo.

O restaurante Fazenda Churrascada, instalado em um imóvel tombado de 8 mil metros quadrados tombado localizado no bairro do Morumbi, pretende ser um espaço para vivenciar a experiência do evento durante o ano todo.

Serão 200 lugares disponíveis numa agradável área verde, respeitando as regras de distanciamento social. Em um segundo momento, os salões internos também poderão ser ocupados.

“Disney do Churrasco” em primeira mão

Apelidado pelos apaixonados por carne de “Disney do Churrasco” antes mesmo da abertura, o empreendimento com horta orgânica e granja própria, açougue da 481 e até área infantil com tirolesa e arvorismo, já tem encontro programado para os brand lovers: um almoço no próximo domingo (2), com poucos e fiéis clientes da marca. E, a convite da organização, a coluna estará lá para testar tudo isso em primeira mão.

Cortes tradicionais e pratos inéditos dividem espaço no cardápio: bolinho de costela defumada, barriga pururucada com molho barbecue de goiaba, Wagyu A15 e um varal de Tomahawk são alguns destaques.

O projeto nasceu em novembro do ano passado, muito antes da pandemia de Covid-19, segundo Felipe Aversa, um dos fundadores do festival Churrascada e responsável pela operação do restaurante. “Nossa idéia inicial sempre foi montar uma extensão real da Churrascada e precisávamos de um espaço gigantesco. Tudo acabou fluindo a favor”, diz ele à EXAME, sobre a oportunidade, uma parceria da Sounds Foods, empresa responsável por A&B dentro da UMAUMA (holding das agências Haute e Fishfire) com a +55 Group, de casas como Santo Pão, Bagatelle e Burger Joint.

Confira a entrevista exclusiva com Felipe Aversa:

O que buscaram ao planejar o novo espaço?

Criar ali um verdadeiro centro de entretenimento voltado para o nosso mercado, seja com a própria experiência Churrascada, qualidade no produto, técnicas, cursos profissionalizantes, palestras com os maiores nomes do agrobusiness e um universo de projetos.

Qual diferencial do cardápio em termos de cortes e técnicas?

Teremos 6 estações ou praças bem definidas, coisa que não tem em outros restaurantes. Teremos parrilla, fogo de chão, varal, pit smoker, forno a barro e burgers. Os pratos variam entre R$20 e R$120, e teremos uma imensa variedades de produtos e experiências.

Quem é o chef assador do espaço?

A consultoria é da Paula Labaki, nossa chef assadora é a Renata Raikov e teremos todo mês um assador convidado que já participou da Churrascada e para preparar um especial do mês. De preferência, a especialidade de cada um.

Quais marcas já se aliaram ao projeto?

Já temos fechados Ambev, que deverá assinar com Colorado, Jack Daniel’s, Voilà Rosé (um vinho delicioso da provence) e estamos finalizando os outros contratos de destilados e vinhos.

Acredita que os grandes eventos deverão mudar para seguir o novo normal que se apresenta pós-quarentena?

O evento Churrascada continuará acontecendo. Não sei se nos mesmos tamanho e formato, mas digo que ele sempre será o clássico e o restaurante um centro de treinamento. Teremos também outras diversas viagens de experiência, como foi a edição da Amazônia no começo do ano. Coisas menores e com grande aprofundamento.

Como e quando acha que será a próxima Churrascada?

Data exata não saberei dizer, mas deverá ser algo diferente com certeza.