Mansão à beira-mar de US$ 60 milhões quer bater recorde na Flórida

O proprietário de uma mansão à beira-mar em Delray Beach, Flórida, está tentando quebrar um recorde de venda na região com uma casa que é digna de cinema.

No nível superior, 300 colunas esculpida e até um afresco pintado em Florença, na Itália. No espaço subterrâneo, uma galeria de carros que dá inveja a qualquer amante da velocidade.

O pequeno palácio tem pouco mais de 2 mil metros quadrados e está sendo vendido por US$ 60 milhões, valor que nunca foi alcançado por nenhum imóvel da região.

O dono, Massimo Musa, disse à CNBC que a obra demorou cinco anos para ser concluído e empregou dezenas de artesãos, pintores e escultores, muitos deles italianos. Toneladas

A mansão fica a 30 metros de praia. Há uma residência principal e uma casa de hóspedes. Ao todo são nove quartos, 12 banheiros completos e sete lavabos. A garagem subterrânea é climatizada. As áreas cobertas contemplam cozinha, bar, lounge e um espaço de jantar.

A enorme propriedade é cinco vezes o tamanho de uma casa média em Delray Beach. Seu preço de oito dígitos é mais de 18 vezes o preço médio de venda de uma casa de luxo na área, de quase US$ 3,3 milhões, de acordo com o Elliman Report.

O preço de venda mais alto já alcançado em Delray Beach foi de US$ 34 milhões para uma casa também localizada em South Ocean Boulevard, em 2021. De acordo com registros públicos, o preço de venda máximo por metro quadrado também foi registrado em 2021, pouco menos de US$ 2.600 por metro quadrado