Miami Boat Show celebra 85 anos com volta triunfal dos iates a Collins Avenue

Entre os dias 11 e 15 de fevereiro, as orlas de Miami e Miami Beach serão palco da 85ª edição do Miami International Boat Show. O evento, que projeta um impacto econômico recorde de US$ 1,34 bilhão, deve reunir mais de 1.000 expositores em um layout consolidado em três locais estratégicos, desenhado para tornar a navegação entre as atrações tão fluida quanto a vida a bordo.

A grande novidade de 2026 é o aguardado retorno da Miami Beach Yacht Collection à Collins Avenue. Pela primeira vez desde 2018, os iates de luxo voltam a flutuar ao longo do Indian Creek — um pedido antigo de expositores e compradores — e vão transformar a icônica via de Miami Beach em uma vitrine flutuante de design e sofisticação.

O evento acontece paralelamente a uma agenda social de alto luxo, que inclui desde jantares exclusivos em restaurantes com estrelas Michelin até a tradicional Miami Boat Show Bash, que agita o Sagamore Hotel, em South Beach, no dia 13 de fevereiro.

Para 2026, marcas premium como Azimut, Ferretti, Sanlorenzo e Sunseeker já confirmaram presença. Estarão expostas embarcações de 30 a 125 pés.

Conexão latina e experiências de luxo

O público da América Latina continua sendo o coração pulsante do evento. Em 2025, brasileiros e mexicanos lideraram as estatísticas de visitantes internacionais. Somaram, juntos, quase 17% do público total.

Miami e Miami Beach sempre foram um ponto de encontro natural para a comunidade náutica das Américas, especialmente para visitantes da América Latina", afirmou David Whitaker, presidente e CEO do Greater Miami Convention & Visitors Bureau. “Este novo formato proporcionará uma experiência integrada ao visitante, combinando navegação de classe mundial com o lifestyle icônico das orlas do destino e fortalecendo ainda mais o papel de Miami como um hub global para eventos internacionais e turismo.”

O circuito de 2026 divide-se em três polos de interesse:

Miami Beach Convention Center & Pride Park: O epicentro tecnológico, focado em barcos de até 49 pés, eletrônicos e inovações em propulsão híbrida e elétrica.

O epicentro tecnológico, focado em barcos de até 49 pés, eletrônicos e inovações em propulsão híbrida e elétrica. Collins Avenue: O novo destino para iates de motor entre 30 e 125 pés e tenders de alto luxo.

O novo destino para iates de motor entre 30 e 125 pés e de alto luxo. IGY Yacht Haven Grande: O porto seguro dos grandes veleiros e catamarãs no espaço Sailor’s Cove, além dos imponentes SuperYacht Miami.

Tecnologia e Lifestyle

Além da estética dos cascos reluzentes, o show de 2026 marca um ponto de virada tecnológico e ambiental para a indústria, no qual a sustentabilidade ocupa o centro das atenções. Visitantes poderão conferir de perto o avanço dos sistemas de propulsão híbrida e elétrica, com destaque para a YANMAR Marine International, que apresentará as premiadas soluções elétricas integradas a veleiros.

A inteligência artificial também sobe a bordo, com dashboards inteligentes e sistemas de navegação assistida que prometem tornar a condução de grandes embarcações mais intuitiva e segura.

Como em Miami o lazer é indissociável dos negócios, a agenda paralela ainda inclui desde jantares em restaurantes com estrelas Michelin até a tradicional Miami Boat Show Bash, que acontece no dia 13 de fevereiro no Sagamore Hotel, em South Beach.

Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento, a partir de US$ 45 (R$ 238).