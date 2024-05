Mansão de Anitta no Rio tem 'desconto de milhões' e é vendida após dois anos no mercado; veja fotos

Anitta vendeu sua mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, por R$ 8 milhões. O imóvel foi anunciado por R$ 11,5 milhões no final de 2022, mas teve o seu preço reduzido e foi vendida por R$ 3,5 milhões a menos do que a pedida inicial.

De acordo com informações do jornal ‘O Dia’, o imóvel foi vendido no começo de março, mas apenas no final de abril, toda a papelada foi resolvida e o contrato de venda assinado. O projeto arquitetônico da mansão foi pensado especialmente para a cantora, com detalhes que refletem sua carreira.

A mansão de Anitta apareceu com frequência em suas redes sociais e produções da artista de 31 anos. A cantora gravou clipes, deu badaladas festas e contou com a presença de inúmeros famosos no local. A residência conta com quatro suítes, closet, estúdio de música, piscina aquecida, sauna, elevador, espaço gourmet e gazebo.

O condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca conta com salão de festas, quadras poliesportivas, academia e inúmeras opções de lazer. O valor mensal do condomínio é de R$ 3,2 mil e o IPTU chega na casa dos R$ 27 mil.

Carreira internacional

A venda da mansão de Anitta no Rio de Janeiro tem um motivo. A cantora está investindo alto em sua carreira internacional e pouco tem ficado no Rio de Janeiro para aproveitar os luxos da residência.

No último final de semana de abril, a cantora iniciou uma turnê internacional chamada Baile Funk Experience, que começou no México e passará pelos Estados Unidos e outros 13 países até julho. Los Angeles, Miami, Orlando, Boston, Chicago e Nova Iorque serão as cidades nos EUA que receberão a cantora carioca. Anitta também irá a Toronto, no Canadá, para fazer a última perna da apresentação na América do Norte antes de partir para a Europa.