De Ibiza a Noronha: Veuve Clicquot traz seu Sun Club para o Brasil

Fernando de Noronha* — Uma ilha remota no Oceano Atlântico, considerado um dos destinos mais bonitos do mundo, recebe nesta temporada de verão uma ativação de celebração. A casa francesa de champanhe Veuve Clicquot chega a Fernando de Noronha para fazer a festa no pós-praia com o Sun Club. EXAME esteve no lançamento do evento na sexta-feira, 23.

Trata-se da segunda ativação da marca pertencente ao Grupo LVMH no Brasil. O primeiro foi no Carmel Taíba Exclusive Resort, no Ceará. A edição segue o calendário internacional, com eventos já realizados em outros destinos europeus badalados como Ibiza, Mykonos, Capri e Saint-Tropez.

Desta vez, o clube está no Bar do Meio, empreendimento fincado na Praia do Meio, com vista para o mar, o morro do Piquinho e com pôr-do-sol estrategicamente localizado em frente ao bar.

Assim como nas edições internacionais, a ambientação do Sun Club em Fernando de Noronha segue o design criado pelo estúdio francês Marcel Poulain. O espaço conta com mobiliário exclusivo como pufes, champanheiras que remetem a boias de praia, bar personalizado, guarda-sóis e elementos visuais com o tom de amarelo característico da Veuve Clicquot.

“A beleza exuberante e tropical de Fernando de Noronha não poderia ficar de fora do circuito internacional dos Sun Clubs de Veuve Clicquot, uma iniciativa que está presente nos melhores hot spots de verão e que leva uma experiência imersiva da marca em meio à natureza e à energia contagiante da estação”, diz Adriano Ciavdar, Diretor de Marketing da Moët Hennessy no Brasil.

A ativação permanece na ilha até 10 de março. Durante o período, o público poderá passar as tardes e noites nos lounges e cabanas assinados pela maison, aproveitar o menu harmonizado com os champanhes, programação musical com DJs, sunsets e drinques feitos com as cuvées RICH criados especialmente para a ocasião.

Diferentemente da versão tradicional, a sugestão de consumo das cuvées Veuve Clicquot RICH e RICH Rosé inclui uma pedra de gelo e em taças bojudas.

Sun Club em Fernando de Noronha: design criado pelo estúdio francês Marcel Poulain (Veuve Clicquot/Divulgação)

Reforço da presença da LVMH pelo mundo

A história da Veuve Clicquot começa quando, em 1805, madame Clicquot assume a maison após a morte de seu marido, em uma época em que as mulheres não tinham conta bancária própria, e nem o direito de trabalhar. Ela revolucionou o setor ao inventar a técnica para deixar o champanhe totalmente cristalino, entre outras inovações.

Em 1986 a Louis Vuitton adquiriu a marca de champanhes e no ano seguinte se fundiu com a Moët Hennessy, assim criando o Grupo LVMH.

O grupo de negócios vinhos e destilados da LVMH tem registrado crescimento mo consumo pós-pandemia. O grupo registrou um leve crescimento no terceiro trimestre de 2025, apesar de um declínio em sua receita nos primeiros nove meses do ano, com uma melhoria nos segmentos de champanhe e vinhos.

O primeiro semestre de 2025 viu as mesmas tendências de 2024, também como ameaças aceleradas de tensões comerciais em mercados como os Estados Unidos e a China. Para sustentar demanda e fortalecer as vendas, as maisons têm investido em estratégias que aumentem o alcance das marcas através de experiências.

A Veuve Clicquot, por exemplo, intensificou sua estratégia de valor, em particular com o lançamento de La Grande Dame 2018, e ganhou participação de mercado em seus principais países. Novos locais receberam a ativação do Sun Club além de experiências imersivas como o “Picnic by Veuve Clicquot”.

Outra iniciativa é o Sunnies by Veuve Clicquot, um programa criado para estreitar o relacionamento com pessoas interessadas pela marca.

“Trata-se de um grupo seleto de talentos diversos brasileiros que compartilham os valores de otimismo, criatividade e pioneirismo, que farão parte de diversas atividades ao longo do ano, como acessar experiências exclusivas, saber das novidades em primeira mão e a possibilidade de participar de projetos especiais. Damos um novo passo ao colocar a comunidade no centro da construção da marca, tornando o posicionamento ainda mais autêntico e legítimo, além de exportar a art de vivre brasileira para o mundo”, diz Ciavdar.

*a jornalista viajou a convite da Veuve Clicquot