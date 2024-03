Mansão suspensa: com apartamentos de R$ 9,5 milhões, prédio em SC terá sistema que usa IA

Um prédio residencial, ainda em construção em um dos metros quadrados mais caros do país, resolveu colocar dentro do projeto o uso de Inteligência Artificial. Todo o sistema que controla a segurança do edifício Edify One, em Itapema, Santa Catarina, será feito por IA. O sistema tem sido apontado como uma tendência dos edifícios para os próximos anos.

"O uso de inteligência artificial proporciona uma vigilância mais eficaz, com câmeras espalhadas por todo o edifício de alta performance e análise constante de movimentos atípicos no entorno do prédio, além de interações e concentração de dados precisos que detectam qualquer tipo de ameaça. Mas para que a tecnologia seja utilizada de maneira eficiente, também vamos investir no treinamento da equipe de condomínio que vai utilizá-la”, explica a diretora da construtora Edify, Manoela Passos Legarrea.

O prédio também vai contar com o Building Maintenance Unity (B.M.U.), mecanismo inteligente de suspensão para limpeza de fachadas, içamento de mobílias, entre outras funcionalidades. Outra tecnologia disponível no empreendimento é o barramento blindado, que substitui o cabeamento convencional na transmissão de energia elétrica e é mais seguro e duradouro.

Apartamentos de R$ 9,5 milhões

O Edify One terá 68 apartamentos, com metragens que vão de 264 m² a 966 m² e valores a partir de R$ 9,5 milhões. Com previsão de entrega para dezembro de 2028, no total serão 41 pavimentos e 32 mil metros quadrados de área construída, na avenida Beira-Mar.

A cobertura triplex é uma verdadeira mansão suspensa, com 966 metros quadrados, seis suítes e oito vagas de garagem, com projeto feito pela GaragePlan, e carregador para veículos elétricos. Para transitar entre os três andares do apartamento, haverá um elevador privativo, além de escadas e entrada social e de serviço independentes. Para morar no apartamento é preciso desembolsar R$ 40 milhões.

Veja como vai ser a mansão suspensa