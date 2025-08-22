Maior encontro de apaixonados por relojoaria acontece em São Paulo

Relógios: São Paulo recebe agora seu primeiro encontro grande de relojoaria. (Watches & Wonders/Divulgação)
Salões de relojoaria são eventos em que as marcas apresentam lançamentos, revendedores fazem seus pedido de compra, aficionados se encontram para comentar as novidades. O maior de todos é o Watches & Wonders de Genebra. Mas há edições da mesma feira no mercado asiático, o SIAR que acontece no México, a LVMH Watch Week que geralmente é realizada nos Estados Unidos.
São Paulo recebe agora seu primeiro encontro grande de relojoaria. Nos dias 22 e 23 de agosto acontece a GMT-3 Watch Fair, organizada pela @gmtmenos3. O encontro acontece no Novotel Center Norte e reúne mais de 30 marcas nacionais e internacionais, incluindo nomes como Tissot, Mido, Fossil, Victorinox, Roue e Luminox.
Um dos destaques é a Statera, marca nacional de relógios mecânicos que tem recebido reconhecimento no mercado internacional, com resenhas em veículos como The New York Times. A Technos, marca que nasceu na Suíça e desde os anos 1970 tem relógios fabricados na Zona Franca de Manaus, deve atrair bastante atenção. A Roue apresenta no evento o CHR, novo cronógrafo inspirado no mundo do automobilismo.
A programação foi pensada para oferecer uma experiência completa aos visitantes, com palestras exclusivas com especialistas, lançamentos e edições limitadas e atividades hands-on que aproximam o público das novidades do setor.
Mais do que uma feira, o evento se propõe a ser um espaço de conexão entre colecionadores, lojistas e criadores independentes, fortalecendo a comunidade apaixonada pela relojoaria no país.
Os ingressos estarão disponíveis no local, com valores de R$ 180 (1 dia) e R$ 350 (2 dias).