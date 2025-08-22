Maior encontro de apaixonados por relojoaria acontece em São Paulo

Salões de relojoaria são eventos em que as marcas apresentam lançamentos, revendedores fazem seus pedido de compra, aficionados se encontram para comentar as novidades. O maior de todos é o Watches & Wonders de Genebra. Mas há edições da mesma feira no mercado asiático, o SIAR que acontece no México, a LVMH Watch Week que geralmente é realizada nos Estados Unidos.

São Paulo recebe agora seu primeiro encontro grande de relojoaria. Nos dias 22 e 23 de agosto acontece a GMT-3 Watch Fair, organizada pela @gmtmenos3. O encontro acontece no Novotel Center Norte e reúne mais de 30 marcas nacionais e internacionais, incluindo nomes como Tissot, Mido, Fossil, Victorinox, Roue e Luminox.

Um dos destaques é a Statera, marca nacional de relógios mecânicos que tem recebido reconhecimento no mercado internacional, com resenhas em veículos como The New York Times. A Technos, marca que nasceu na Suíça e desde os anos 1970 tem relógios fabricados na Zona Franca de Manaus, deve atrair bastante atenção. A Roue apresenta no evento o CHR, novo cronógrafo inspirado no mundo do automobilismo.

A programação foi pensada para oferecer uma experiência completa aos visitantes, com palestras exclusivas com especialistas, lançamentos e edições limitadas e atividades hands-on que aproximam o público das novidades do setor.

Mais do que uma feira, o evento se propõe a ser um espaço de conexão entre colecionadores, lojistas e criadores independentes, fortalecendo a comunidade apaixonada pela relojoaria no país.

Os ingressos estarão disponíveis no local, com valores de R$ 180 (1 dia) e R$ 350 (2 dias).