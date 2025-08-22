Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Maior encontro de apaixonados por relojoaria acontece em São Paulo

A GMT-3 Watch Fair reúne mais de 30 marcas nacionais e internacionais, como Statera, Technos e Roue

Relógios: São Paulo recebe agora seu primeiro encontro grande de relojoaria. (Watches & Wonders/Divulgação)

Relógios: São Paulo recebe agora seu primeiro encontro grande de relojoaria. (Watches & Wonders/Divulgação)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09h08.

Tudo sobreRelógios
Saiba mais

Salões de relojoaria são eventos em que as marcas apresentam lançamentos, revendedores fazem seus pedido de compra, aficionados se encontram para comentar as novidades. O maior de todos é o Watches & Wonders de Genebra. Mas há edições da mesma feira no mercado asiático, o SIAR que acontece no México, a LVMH Watch Week que geralmente é realizada nos Estados Unidos.

São Paulo recebe agora seu primeiro encontro grande de relojoaria. Nos dias 22 e 23 de agosto acontece a GMT-3 Watch Fair, organizada pela @gmtmenos3. O encontro acontece no Novotel Center Norte e reúne mais de 30 marcas nacionais e internacionais, incluindo nomes como Tissot, Mido, Fossil, Victorinox, Roue e Luminox.

Um dos destaques é a Statera, marca nacional de relógios mecânicos que tem recebido reconhecimento no mercado internacional, com resenhas em veículos como The New York Times. A Technos, marca que nasceu na Suíça e desde os anos 1970 tem relógios fabricados na Zona Franca de Manaus, deve atrair bastante atenção. A Roue apresenta no evento o CHR, novo cronógrafo inspirado no mundo do automobilismo.

A programação foi pensada para oferecer uma experiência completa aos visitantes, com palestras exclusivas com especialistas, lançamentos e edições limitadas e atividades hands-on que aproximam o público das novidades do setor.

Mais do que uma feira, o evento se propõe a ser um espaço de conexão entre colecionadores, lojistas e criadores independentes, fortalecendo a comunidade apaixonada pela relojoaria no país.

Os ingressos estarão disponíveis no local, com valores de R$ 180 (1 dia) e R$ 350 (2 dias).

  • Rolex GMT-Master II: bezel de cerâmica

    1/15 Rolex GMT-Master II: bezel de cerâmica (Rolex GMT-Master II: bezel de cerâmica)

  • TAG Heuer Carrera Day-Date: elegância

    2/15 TAG Heuer Carrera Day-Date: elegância (TAG Heuer Carrera Day-Date: elegância)

  • TAG Heuer Carrera Chronograph

    3/15 TAG Heuer Carrera Chronograph (TAG Heuer Carrera Chronograph)

  • TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1: ícone em nova versão

    4/15 TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1: ícone em nova versão (TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1: ícone em nova versão)

  • TAG Heuer Formula 1 Solargraph: modelo em homegem à categoria

    5/15 TAG Heuer Formula 1 Solargraph: modelo em homegem à categoria (TAG Heuer Formula 1 Solargraph: modelo em homegem à categoria)

  • Top Time da Breitling: ar vintage

    6/15 Top Time da Breitling: ar vintage (Top Time da Breitling: ar vintage)

  • Os novos modelos Top Time da Breitling: espírito das corridas

    7/15 Os novos modelos Top Time da Breitling: espírito das corridas (Os novos modelos Top Time da Breitling: espírito das corridas)

  • Serpenti Aeterna da Bvlgari: joalheria com relojoaria

    8/15 Serpenti Aeterna da Bvlgari: joalheria com relojoaria (Serpenti Aeterna da Bvlgari: joalheria com relojoaria)

  • O novo Octo Finissimo Tourbillon da Bvlgari: menos espessura de todos

    9/15 O novo Octo Finissimo Tourbillon da Bvlgari: menos espessura de todos (O novo Octo Finissimo Tourbillon da Bvlgari: menos espessura de todos)

  • Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen: novo visual

    10/15 Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen: novo visual (Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen: novo visual)

  • Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar: inspiração vintage

    11/15 Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar: inspiração vintage (Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar: inspiração vintage)

  • Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vision: inspiração nas explorações

    12/15 Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vision: inspiração nas explorações (Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vision: inspiração nas explorações)

  • IWC Automatic 42 em Cerâmica Preta: resistência

    13/15 IWC Automatic 42 em Cerâmica Preta: resistência (IWC Automatic 42 em Cerâmica Preta: resistência)

  • IWC Ingenieur Calendário Perpetual 41: complicações

    14/15 IWC Ingenieur Calendário Perpetual 41: complicações (IWC Ingenieur Calendário Perpétuo 41: complicações)

  • O IWC Ingenieur 35: caixa menor

    15/15 O IWC Ingenieur 35: caixa menor (O IWC Ingenieur 35: caixa menor)

Acompanhe tudo sobre:RelógiosLuxo

Mais de Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A jornada do atleta olímpico Stephan Barcha: dedicação, superação e paixão pelo hipismo

O drinque pronto para beber avaliado em 1 bilhão de dólares e criado por uma professora

Vinícola chilena VIK faz 'colheita' da primeira safra para vinho elaborado no Brasil

Mais na Exame

Mercados

Renúncia na Motiva (ex-CCR): executivo deixa a presidência da plataforma de trilhos

Brasil

Verão em pleno inverno? São Paulo pode ter maior temperatura em cinco meses nesta sexta-feira, 22

Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Pop

Labubu é vendida por R$ 57,4 milhões em leilão online