Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Relógios suíços ficarão mais caros nos Estados Unidos a partir de hoje. E no Brasil?

A nova tarifa levará as marcas a reajustar os preços no mercado americano, mas não integralmente. Em outros mercados espera-se também um aumento

Relógios: os preços praticados no Brasil são até 50% mais altos do que no mercado americano. (Leandro Fonseca/Exame)

Relógios: os preços praticados no Brasil são até 50% mais altos do que no mercado americano. (Leandro Fonseca/Exame)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05h13.

Tudo sobreRelógios
Saiba mais

Nem mesmo a visita a Washington de Karin Keller-Sutter, presidente da Suíça, foi capaz de reverter a decisão. A partir desta quinta-feira, 7 de agosto, relógios suíços custarão mais caro para os clientes americanos. A nova tarifa de importação nos Estados Unidos de 39% para produtos suíços começa a valer e levará as marcas a reajustar os preços no mercado americano, mas não integralmente. Em outros mercados espera-se também um aumento.

Essa taxa é maior do que aquela que foi informada enquanto estava sendo realizada a Watches & Wonders, o maior salão de relojoaria do mundo, em Genebra. No começo de abril, o governo de Donald Trump havia anunciado um aumento para 31%.

Com essa nova taxa serão afetadas desde marcas do grupo Richemont, como Cartier, Piaget e Montblanc, do grupo Swatch, como Omega e Longines, independentes como Rolex, Audemars Piguet, Patek e Philippe.

Maior mercado do mundo

A tarifa de 39% é quase três vezes maior do que qualquer outro país europeu e está entre as mais altas do mundo. Também é maior do que os 15% acordados por outros países grandes produtores de relógios, como a Alemanha e o Japão.

A decisão preocupa a indústria porque os Estados Unidos são o maior mercado para a indústria relojoeira. Segundo a Fédération de L’industrie Horlogère, o páis respondeu por 14,4% das exportações de relógios suíços. Em segundo lugar está a China, com 8%.

As vendas internas nos Estados Unidos experimentaram uma alta nos últimos meses, de estoques disponíveis na loja. Como o aumento da tarifa de importação era esperada, os consumidores correram para as butiques antes do reajuste dos preços.

Preços devem subir no Brasil

Algumas marcas, como a Tudor, já começaram a reajustar os preços nos Estados Unidos. Mas revendedores e analistas não acreditam que o repasse será integral. “Não recebemos nenhum comunicado até agora. Mas é fato que marca nenhuma quer brigar com o mercado americano, o maior e mais estável. Os preços lá não vão ficar 20%, 25% mais altos do que na Europa. Os preços vão subir um pouco, mas não tanto”, diz um revendedor.

Para compensar essa diferença, e manter os preços equilibrados globalmente, um repasse é esperado em outros mercados, inclusive no Brasil. Hoje, os preços praticados aqui são até 50% mais altos do que no mercado americano.

“Adoraria que o preço aqui ficasse igual ao dos Estados Unidos. Isso manteria aqui clientes que costumam comprar fora e poderiam ser um atrativo para marcas de alta relojoaria que não estão aqui, como Audemars Piguet e Patek Philippe”, conta outro lojista. Portanto, se alguém está esperando para a hora certa de comprar o seu relógio, este pode ser o momento.

  • Rolex GMT-Master II: bezel de cerâmica

    1/15 Rolex GMT-Master II: bezel de cerâmica (Rolex GMT-Master II: bezel de cerâmica)

  • TAG Heuer Carrera Day-Date: elegância

    2/15 TAG Heuer Carrera Day-Date: elegância (TAG Heuer Carrera Day-Date: elegância)

  • TAG Heuer Carrera Chronograph

    3/15 TAG Heuer Carrera Chronograph (TAG Heuer Carrera Chronograph)

  • TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1: ícone em nova versão

    4/15 TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1: ícone em nova versão (TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1: ícone em nova versão)

  • TAG Heuer Formula 1 Solargraph: modelo em homegem à categoria

    5/15 TAG Heuer Formula 1 Solargraph: modelo em homegem à categoria (TAG Heuer Formula 1 Solargraph: modelo em homegem à categoria)

  • Top Time da Breitling: ar vintage

    6/15 Top Time da Breitling: ar vintage (Top Time da Breitling: ar vintage)

  • Os novos modelos Top Time da Breitling: espírito das corridas

    7/15 Os novos modelos Top Time da Breitling: espírito das corridas (Os novos modelos Top Time da Breitling: espírito das corridas)

  • Serpenti Aeterna da Bvlgari: joalheria com relojoaria

    8/15 Serpenti Aeterna da Bvlgari: joalheria com relojoaria (Serpenti Aeterna da Bvlgari: joalheria com relojoaria)

  • O novo Octo Finissimo Tourbillon da Bvlgari: menos espessura de todos

    9/15 O novo Octo Finissimo Tourbillon da Bvlgari: menos espessura de todos (O novo Octo Finissimo Tourbillon da Bvlgari: menos espessura de todos)

  • Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen: novo visual

    10/15 Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen: novo visual (Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen: novo visual)

  • Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar: inspiração vintage

    11/15 Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar: inspiração vintage (Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar: inspiração vintage)

  • Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vision: inspiração nas explorações

    12/15 Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vision: inspiração nas explorações (Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vision: inspiração nas explorações)

  • IWC Automatic 42 em Cerâmica Preta: resistência

    13/15 IWC Automatic 42 em Cerâmica Preta: resistência (IWC Automatic 42 em Cerâmica Preta: resistência)

  • IWC Ingenieur Calendário Perpetual 41: complicações

    14/15 IWC Ingenieur Calendário Perpetual 41: complicações (IWC Ingenieur Calendário Perpétuo 41: complicações)

  • O IWC Ingenieur 35: caixa menor

    15/15 O IWC Ingenieur 35: caixa menor (O IWC Ingenieur 35: caixa menor)

Acompanhe tudo sobre:RelógiosLuxo

Mais de Casual

BOSS Watches celebra o Dia dos Pais com brunch e talk inspirador em SP

Quais são os carros mais vendidos do mundo em cada país? Confira a lista

Como a cenoura se tornou a protagonista do champanhe mais luxuoso da LVMH

Passeio de trem no interior de São Paulo tem open de cerveja premiada com harmonização

Mais na Exame

Mundo

Itália aprova projeto de US$ 15,6 bi para construção da maior ponte suspensa do mundo

Brasil

Cercado pela oposição, Motta reabre trabalhos na Câmara: "agressão não vai resolver”

Esporte

Que horas começa Palmeiras x Corinthians? Veja horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Mercados

McDonald's tem lucro de US$ 2 bi e vendas sobem 3,8% após promoções para clientes de baixa renda