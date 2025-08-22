Villa Tapi é o novo hotel 'pé na areia' de luxo em Jericoacoara inaugurado pela Mandi Collection

Água quente, dunas, uma brisa úmida vinda do mar e uma vista deslumbrante. Tudo isso aliado a um hotel pé na areia com serviço cinco estrelas. Esse é o novo Villa Tapi, inaugurado no badalado destino cearense de Jericoacoara. Com um investimento de R$ 15 milhões, a unidade faz parte da Mandi Collection, uma coleção de hotéis no litoral do Ceará que inclui outras propriedades como VillaMag e Hurricane.

“A Vila Tapi nasce com o mesmo cuidado e propósito que nos move desde o início: fazer diferente, com raízes, alma brasileira e impacto real para a vila. Crescemos junto com Jericoacoara e agora, mais uma vez, celebramos essa caminhada coletiva”, afirma Flávio Cartaxo, CEO da Mandi Collection.

Com 22 apartamentos banhados por luz natural e integrados à paisagem nativa, a Villa Tapi convida à reconexão. Segundo Cartaxo, o conceito central do empreendimento é a valorização da brasilidade e a sofisticação simples, com uso de materiais naturais, soluções bioclimáticas e uma proposta de “experiência sensorial profundamente local”.

O grande objetivo, de acordo com o executivo, é fazer o hóspede mergulhar no acolhimento típico de um pequeno vilarejo praiano. A propriedade dispõe de piscina, um jardim secreto, lounge para descanso e acesso direto à Praia da Malhada, a apenas dois minutos de caminhada.

Jericoacoara, localizada no litoral oeste do Ceará, é famosa por suas dunas de areia branca, águas mornas, lagoas cristalinas e o icônico pôr do sol que atrai visitantes do mundo inteiro. Além da beleza natural, o vilarejo mantém um charme rústico que preserva sua atmosfera pacata, apesar do turismo crescente, com opções de esportes como kitesurf e windsurf.

Expansão Mandi Collection

Além da inauguração do Villa Tapi, o grupo ampliou o Café Jeri Hotel, que agora conta com 44 unidades habitacionais. Com essa expansão, a Mandi Collection passa a operar 128 acomodações em Jericoacoara, consolidando-se como uma das principais referências em hospitalidade no litoral cearense.