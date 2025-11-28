Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Levi’s traz jeans japonês ao Brasil em loja conceito

A coleção Blue Tab, com calças e jaquetas de alta qualidade, estão sendo vendidas no Shops Jardins, em São Paulo

Coleção Blue Tab: linguagem contemporânea (Levi's/Divulgação)

Coleção Blue Tab: linguagem contemporânea (Levi's/Divulgação)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10h10.

Tudo sobreLevi's
Saiba mais

O denim japonês tem fama de ser o melhor do mundo devido ao cuidado com a coloração índigo, o processo de lavagem e o tingimento. Agora, a marca mais famosa do mundo em jeans traz ao Brasil uma coleção de peças confeccionadas com tecido produzido no Japão.

A coleção Blue Tab da Levi's traz calças, jaquetas, camisas e macacão produzidos com denim japonês de alta qualidade. São peças utilitárias com design moderno, cortes elegantes e atenção especial aos acabamentos, feitos em processo artesanal.

A coleção está disponível exclusivamente na loja do Shops Jardins, shopping do grupo JHSF na capital paulista, inaugurada nesta semana. A escolha de lançar a Blue Tab com a inauguração do novo ponto de venda faz parte da estratégia de posicionar premium da nova linha.

Colaboração com marcas japonesas

“Estamos trabalhando com fábricas têxteis incríveis ao redor do mundo para criar denim proprietário para a coleção Blue Tab”, diz Paul O´Neill, diretor de design e coleções da Levi Strauss & Co. “Recentemente, tenho colaborado de perto com a tecelagem Kaihara, no Japão, e criamos alguns tecidos muito exclusivos juntos.”

Segundo o executivo da marca, a construção dos tecidos é feita de baixo para cima, com a seleção dos melhores fios. “Usamos técnicas de fiação sofisticadas para criar padrões irregulares no tecido, o que adiciona autenticidade aos nossos acabamentos.”

Dessa forma, cada peça vira única. Os tecidos vêm do Japão e as roupas são confeccionadas nos Estados Unidos, a um preço mais acessível. Um jeans japonês de uma marca como Momotaro pode custar US$ 2.000. As peças da Blue Tab ficam entre R$ 399,90 e R$ 2.199,90.

Silhuetas soltas

A coleção traz o tradicional workwear da marca com sofisticação contemporânea. Na linha masculina ganham destaque o Naval Sack Coat, inspirado em uniformes marítimos dos anos 1940, a Relaxed Button-down com alfaiataria moderna e a Type I Jacket com mangas ajustadas e caimento levemente encurtado.

A linha de calças inclui a Marker Loose de silhueta solta, além de versões premium dos jeans 511 e 505. Outras peças como a camisa Work Shirt e a camiseta Relaxed Tee completam a coleção.

A linha feminina valoriza a alfaiataria refinada e as silhuetas contemporâneas. O Mariner Peacoat revisita o clássico casaco naval em uma versão cropped, com colete interno removível. O macacão Moto Jumpsuit combina modelagem ajustada e meia abertura em zíper. A jaqueta Shank Trucker e a camisa Coral Shirt trazem versatilidade.

Coleção nova Blue Tab da Levi's

Coleção nova: poucas unidades de cada peça (Levi's/Divulgação)

Loja com projeto global

A nova loja no Shops Jardins foi inaugurada nesta semana para receber a coleção Blue Tab. São poucas unidades de cada modelo. Nos próximos meses devem chegar novos drops da linha. Também estão à venda lá peças da collab da marca com a britânica Barbour, inspiradas no universo do motociclismo.

O projeto da loja é do time global da marca e foi adaptado pelo parceiro local Estudio Paralelo 23. O mobiliário da loja valoriza o design nacional, com peças como a poltrona Copacabana e as mesas de apoio Tora, assinadas por Fernando Jaeger. Marca americana, coleção japonesa, mas com toque brasileiro.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Levi'sJHSF

Mais de Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Goldbergh, UGG e Cougar: a nova loja de moda inverno de luxo no Brasil

Louvre vai cobrar ingresso mais caro de turistas não europeus

5 resorts all inclusive no Nordeste por menos de R$ 3 mil a diária

Mais na Exame

Minhas Finanças

Amazon, Meli, Shopee ou Magalu: quem oferece mais desconto na Black Friday

Um conteúdo Bússola

Opinião: o tempo é o maior ativo estratégico das pessoas e das corporações 

Carreira

Um novo olhar: universitária cria IA para ajudar pacientes com miopia

Apresentado por SAMSUNG TV

Tudo em um: TV da Samsung reúne jogos, karaokê e imagem 4K