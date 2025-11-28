Levi’s traz jeans japonês ao Brasil em loja conceito

O denim japonês tem fama de ser o melhor do mundo devido ao cuidado com a coloração índigo, o processo de lavagem e o tingimento. Agora, a marca mais famosa do mundo em jeans traz ao Brasil uma coleção de peças confeccionadas com tecido produzido no Japão.

A coleção Blue Tab da Levi's traz calças, jaquetas, camisas e macacão produzidos com denim japonês de alta qualidade. São peças utilitárias com design moderno, cortes elegantes e atenção especial aos acabamentos, feitos em processo artesanal.

A coleção está disponível exclusivamente na loja do Shops Jardins, shopping do grupo JHSF na capital paulista, inaugurada nesta semana. A escolha de lançar a Blue Tab com a inauguração do novo ponto de venda faz parte da estratégia de posicionar premium da nova linha.

Colaboração com marcas japonesas

“Estamos trabalhando com fábricas têxteis incríveis ao redor do mundo para criar denim proprietário para a coleção Blue Tab”, diz Paul O´Neill, diretor de design e coleções da Levi Strauss & Co. “Recentemente, tenho colaborado de perto com a tecelagem Kaihara, no Japão, e criamos alguns tecidos muito exclusivos juntos.”

Segundo o executivo da marca, a construção dos tecidos é feita de baixo para cima, com a seleção dos melhores fios. “Usamos técnicas de fiação sofisticadas para criar padrões irregulares no tecido, o que adiciona autenticidade aos nossos acabamentos.”

Dessa forma, cada peça vira única. Os tecidos vêm do Japão e as roupas são confeccionadas nos Estados Unidos, a um preço mais acessível. Um jeans japonês de uma marca como Momotaro pode custar US$ 2.000. As peças da Blue Tab ficam entre R$ 399,90 e R$ 2.199,90.

Silhuetas soltas

A coleção traz o tradicional workwear da marca com sofisticação contemporânea. Na linha masculina ganham destaque o Naval Sack Coat, inspirado em uniformes marítimos dos anos 1940, a Relaxed Button-down com alfaiataria moderna e a Type I Jacket com mangas ajustadas e caimento levemente encurtado.

A linha de calças inclui a Marker Loose de silhueta solta, além de versões premium dos jeans 511 e 505. Outras peças como a camisa Work Shirt e a camiseta Relaxed Tee completam a coleção.

A linha feminina valoriza a alfaiataria refinada e as silhuetas contemporâneas. O Mariner Peacoat revisita o clássico casaco naval em uma versão cropped, com colete interno removível. O macacão Moto Jumpsuit combina modelagem ajustada e meia abertura em zíper. A jaqueta Shank Trucker e a camisa Coral Shirt trazem versatilidade.

Coleção nova: poucas unidades de cada peça (Levi's/Divulgação)

Loja com projeto global

A nova loja no Shops Jardins foi inaugurada nesta semana para receber a coleção Blue Tab. São poucas unidades de cada modelo. Nos próximos meses devem chegar novos drops da linha. Também estão à venda lá peças da collab da marca com a britânica Barbour, inspiradas no universo do motociclismo.

O projeto da loja é do time global da marca e foi adaptado pelo parceiro local Estudio Paralelo 23. O mobiliário da loja valoriza o design nacional, com peças como a poltrona Copacabana e as mesas de apoio Tora, assinadas por Fernando Jaeger. Marca americana, coleção japonesa, mas com toque brasileiro.