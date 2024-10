Lenço no pescoço: acessório clássico volta a ganhar espaço nas coleções e no dia a dia

No mundo da moda, uma peça pode ressurgir com uma simples atualização de estilo e conquistar relevância. Foi o que ocorreu com o lenço no pescoço, acessório que, nas últimas coleções de outono/inverno 2024 e primavera/verão 2025, foi adotado por grifes como Hermès, Giorgio Armani e Tom Ford. Feito de seda, lã ou caxemira, o lenço adiciona um toque de personalidade a qualquer look, seja formal ou casual. A reportagem é do Financial Times.

Entre os adeptos do acessório estão criadores como Tyler, the Creator, e o designer Haider Ackermann, atual responsável criativo da marca Tom Ford. Segundo Sophie Jordan, diretora de compras de moda masculina da Mytheresa, o lenço no pescoço, antes visto como um item de nicho, voltou a ser um elemento de estilo relevante para diferentes marcas e estilos.

O renascimento do lenço também acompanha a transição da moda para um estilo mais expressivo, após um período de “luxo silencioso”. Esta fase discreta e minimalista dominou as passarelas recentemente, mas o retorno de acessórios marcantes como o lenço sugere uma reaproximação com o maximalismo, movimento que prioriza cores e formatos ousados. Conforme explica Michael Hill, diretor criativo da grife inglesa Drake’s, conhecida por acessórios refinados, o lenço nunca saiu de moda e continua popular entre homens que valorizam o visual clássico com toques de cor e estilo.

Como usar o lenço no pescoço

Ao incorporar o lenço no pescoço em um look, é possível adaptar a peça a diferentes situações.Para uso casual, uma dica é deixar o colarinho da camisa aberto e ajustar o lenço abaixo, com o nó à mostra. Esse estilo confere um toque de cor a um visual monocromático, sendo uma alternativa leve para os dias de outono. Para quem está experimentando o acessório, começar com cores discretas ajuda a integrar a peça sem causar grande impacto visual.

Outro aspecto importante é o tipo de lenço escolhido: cores que harmonizam com a paleta do guarda-roupa facilitam a combinação, enquanto tons contrastantes destacam o acessório. Para um estilo clássico, peças de seda com estampas ousadas e atemporais são ideais. Ao escolher o tecido, priorize materiais confortáveis, como seda ou algodão suave, para garantir um bom caimento.

Na hora de amarrar o lenço, o método pode fazer diferença. Uma alternativa é prender o lenço com uma fivela discreta, como observado entre os funcionários da Hermès, que utilizam tiras de couro para dar um toque de elegância. Ou então, como sugere Angelo Mitakos, editor de moda da GQ, usar um pequeno anel metálico onde ficaria o nó, adicionando um detalhe extra ao look.

O lenço no pescoço voltou a representar estilo e versatilidade, sendo uma escolha acertada para qualquer ocasião — de um visual casual a um look sofisticado. Como referência, ícones do cinema como Cary Grant e Marlon Brando já apostaram no acessório, que, hoje, permanece relevante para aqueles que buscam uma peça prática e elegante.