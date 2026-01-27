Casual

Marty Supreme

29º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h58.

Sinopse de Marty Supreme

Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele.

  • Direção: Josh Safdie
  • País: Estados Unidos
  • Elenco: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow

Onde assistir Marty Supreme?

Em cartaz nos cinemas.

