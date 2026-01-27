Sinopse de Marty Supreme

Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele.

Direção: Josh Safdie

Josh Safdie País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow

Onde assistir Marty Supreme?

Em cartaz nos cinemas.