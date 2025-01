Cinema em 2025: veja a data das estreias mais aguardadas do ano

O ano de 2024 foi forte no cinema, com bilheteria mundial estimada em US$ 39 bilhões, segundo a empresa de dados Statista. A expectativa para este ano, no entanto, é que a indústria finalmente supere o nível pré-pandemia e atinja US$ 43,27 bilhões em 2025. Algumas estreias aguardadas podem contribuir para isso.

Já no segundo dia de janeiro, chegou aos cinemas "Nosferatu", de Robert Eggers, reprodução da obra clássica de F. W. Murnau, de 1922. Nas próximas semanas, outras estreias aguardadas — e listadas como favoritas ao Oscar de 2025 — também entram em cartaz, como "Babygirl", estrelado por Nicole Kidman, "Aqui", "María Callas", "Conclave", "Lobisomem", "Anora", "A Verdadeira Dor", "Emilia Peréz" e "O Brutalista", entre outros.

Ao longo do ano, outros blockbusters compõem a lista. Estão previstas as estreias de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Um Completo Desconhecido", cinebiografia de Bob Dylan, estrelada por Timothée Chalamet, "Branca de Neve", "Thunderbolts", "Missão: Impossível – O Acerto Final" e "Como Treinar o Seu Dragão", na versão live-action.

Separamos abaixo as principais estreias de 2025 — e suas respectivas datas de estreia. Confira:

As principais estreias do cinema em 2025

Janeiro

Lee | 02/01/2025

Nosferatu | 02/01/2025

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa | 09/01/2025

Babygirl | 09/01/2025

Pequenas Coisas como Estas | 09/01/2025

MMA - Meu Melhor Amigo | 16/01/2025

Paddington: Uma Aventura na Floresta | 16/01/2025

Conclave | 23/01/2025

Anora | 23/01/2025

A Verdadeira Dor | 23/01/2025

Na Zona Cinzenta | 23/01/2025

Fevereiro

O Brutalista | 06/02/2025

Emília Pérez | 06/02/2025

Better Man: A História de Robbie Williams | 06/02/2025

Capitão América: Admirável Mundo Novo | 13/02/2025

Bridget Jones: Louca pelo Garoto | 13/02/2025

Maria Callas | 13/02/2025

O Macaco | 20/02/2025

Um Completo Desconhecido | 27/02/2025

Março

Mickey 17 | 06/03/2025

Vitória | 13/03/2025

Branca de Neve | 20/03/2025

Abril

Operação Vingança | 10/04/2025

Maio

Thunderbolts | 01/05/2025

Lilo & Stitch | 22/05/2025

Missão: Impossível – O Acerto Final | 22/05/2025

Karatê Kid | 22/05/2025

Junho

Bailarina – Do Universo de John Wick | 05/06/2025

Como Treinar o Seu Dragão | 12/06/2025

Extermínio 3 | 19/06/2025

M3GAN 2.0 | 26/06/2025

Moana: Um Mar de Aventuras - live-action | 26/06/2025

F1 | 26/06/2025

Julho

Jurassic World – O Renascimento | 03/07/2025

Superman: O Legado | 10/07/2025

Homem-Aranha: Além do Aranhaverso | 10/07/2025

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado | 17/07/2025

Quarteto Fantástico | 24/07/2025

Agosto

Sexta-Feira Muito Louca 2 | 07/08/2025

Sobrenatural 6 | 28/08/2025

Setembro

Invocação do Mal 4: Últimos Rituais | 04/09/2025

Todo Mundo em Pânico 6 | 18/09/2025

Jogos Mortais 11 | 25/09/2025

Outubro

O Telefone Preto 2 | 09/10/2025

Novembro

Truque de Mestre 3 | 13/11/2025

Wicked: Parte 2 | 27/11/2025

Dezembro