Lançamentos da Mubi em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Abril chega com uma curadoria refinada na Mubi, para reafirmar o compromisso da plataforma com o cinema de autor, animações experimentais e documentários politicamente engajados.

Os destaques do mês incluem uma coleção dedicada ao cinema iraniano, com obras de Jafar Panahi, e uma retrospectiva focada em Christian Petzold, figura central da Escola de Berlim. Além disso, a mente surrealista de Charlie Kaufman ganha espaço com títulos como Sinédoque, Nova York.

Para quem acompanha as séries, o mês marca o encerramento de Blossoms Shanghai, a primeira incursão do mestre Wong Kar-wai no formato episódico.

Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em abril de 2026:

Séries que entram na Mubi em abril

Blossoms Shanghai: Episódios 21 a 30 | Em breve

Filmes que entram na Mubi em abril