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Lançamentos da Mubi em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Retrospectiva de Christian Petzold, coleção dedicada a Charlie Kaufman e a reta final de "Blossoms Shanghai" são os destaques do mês

Abril na Mubi: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Divulgação)

Abril na Mubi: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h39.

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Abril chega com uma curadoria refinada na Mubi, para reafirmar o compromisso da plataforma com o cinema de autor, animações experimentais e documentários politicamente engajados.

Os destaques do mês incluem uma coleção dedicada ao cinema iraniano, com obras de Jafar Panahi, e uma retrospectiva focada em Christian Petzold, figura central da Escola de Berlim. Além disso, a mente surrealista de Charlie Kaufman ganha espaço com títulos como Sinédoque, Nova York.

Para quem acompanha as séries, o mês marca o encerramento de Blossoms Shanghai, a primeira incursão do mestre Wong Kar-wai no formato episódico.

Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em abril de 2026:

Séries que entram na Mubi em abril

  • Blossoms Shanghai: Episódios 21 a 30 | Em breve

Filmes que entram na Mubi em abril

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  • O Balão Branco | 02/04/2026
  • Sinédoque, Nova York | 03/04/2026
  • Manifesto | 03/04/2026
  • Meus Amigos Indesejáveis: Parte 1 – Último Ar em Moscou | 03/04/2026
  • The Nile Hilton Incident | 07/04/2026
  • Lizard | 10/04/2026
  • Blind Willow, Sleeping Woman | 10/04/2026
  • ARCO | 10/04/2026
  • Alabama Monroe | 15/04/2026
  • Isto Não É um Filme | 16/04/2026
  • 12 Anos de Escravidão | 17/04/2026
  • Linda de Morrer | 17/04/2026
  • A Semente do Fruto Sagrado | 17/04/2026
  • Endless Cookie | 17/04/2026
  • Submarino | 22/04/2026
  • Jericó | 24/04/2026
  • Barbara | 24/04/2026
  • Phoenix | 24/04/2026
  • Em Trânsito | 24/04/2026
  • A Doce Costa Leste | 24/04/2026
  • Agon | 24/04/2026
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