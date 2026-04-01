Lançamentos da Mubi em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Abril na Mubi: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h39.
Abril chega com uma curadoria refinada na Mubi, para reafirmar o compromisso da plataforma com o cinema de autor, animações experimentais e documentários politicamente engajados.
Os destaques do mês incluem uma coleção dedicada ao cinema iraniano, com obras de Jafar Panahi, e uma retrospectiva focada em Christian Petzold, figura central da Escola de Berlim. Além disso, a mente surrealista de Charlie Kaufman ganha espaço com títulos como Sinédoque, Nova York.
Para quem acompanha as séries, o mês marca o encerramento de Blossoms Shanghai, a primeira incursão do mestre Wong Kar-wai no formato episódico.