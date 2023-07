EXCLUSIVO | The Witcher: Henry Cavill e elenco comentam o final 3ª temporada; veja a entrevista

A segunda parte da terceira temporada de "The Witcher" chega à Netflix nesta quinta-feira, 27. Os três novos capítulos prometem uma mudança radical no enredo e roteiro da série, mais focado no futuro de Cirilla de Cintra (Freya Allan) em uma possível nova realidade, que será mais explorada na quarta temporada.

A estreia dos novos capítulos é mais especial para os fãs, já que marca a despedida do último ano em que Henry Cavill interpretará Geralt de Rivia. A partir da quarta temporada, o elenco contará com Liam Hemsworth como protagonista e seguirá um rumo semelhante ao dos livros de Andrzej Sapkowski, que baseiam a produção desde o início. A série é uma das mais populares da Netflix, e também uma das mais caros: são cerca de US$ 10 milhões por episódio, segundo o The Hollywoord Reporter.

Pouco antes da estreia dos novos capítulos de "The Witcher", a EXAME POP teve acesso a uma entrevista exclusiva com os atores Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg), Freya Allan (Cirilla de Cintra) e Joey Batey (Jaskier, o bardo), além de conteúdo especial de Henry Cavill (Geralt) para falar dos desafios, segredos e curiosidade dos bastidores da terceira temporada da série.

Veja abaixo o que esperar do final da terceira temporada de "The Witcher", segundo o elenco

O novo trailer de "The Witcher" mostra a luta de Geralt e Yennefer para proteger Ciri, a "Criança Surpresa", que tem nas mãos o poder de mudar o destino do mundo. Geralt se envolve em uma guerra em Aretuza, lar das bruxas, ao lado de Yennefer. Ciri, por outro lado, parece acordar em uma nova realidade.

Ação real e tomadas sem corte

A terceira temporada da série, ao menos na primeira parte já divulgada, mostrou várias tomadas de lutas coreografadas, novos monstros e uma sensação de nostalgia para quem é fã dos jogos. Henry Cavill, protagonista da série, também destacou em entrevista enviada à EXAME POP que cenas de ação e luta foram feitas por ele próprio.

"Eu sempre faço as lutas sozinho. Acho que é muito importante para o público saber que, quando eles estão assistindo um personagem lutar, eles estão assistindo o personagem de verdade fazer isso. Não são várias pessoas entrando lá e fazendo a coisa, sou eu", destaca ele.

Para ele, a coreografia é uma importante aliada da imersão do público na história.

"Acho que há uma suspensão de descrença, obviamente, mas também acho extremamente importante que o público saiba que mesmo que eles estejam suspendendo sua descrença, seu subconsciente vai pensar: 'Bem, esse é o cara que está interpretando Geralt e ele definitivamente está fazendo a coisa toda'. E isso torna a imersão na história muito mais fácil", complementa. "Prefiro estar me representando, representando meu personagem da maneira exata que eu faria, porque esse é um dos poucos lugares que tenho controle", finaliza.

A Batalha de Shaerrawedd sem cortes

Do lado físico das gravações, Cavill também quis se desafiar. Assim, as tomadas de Geralt na Batalha de Shaerrawedd, a primeira da terceira temporada, foi toda gravada sem cortes.

"A Batalha de Shaerrawedd foi desenvolida por mim, Wolfie e o time como uma sequência de tomada única para mim e não tinha cortes. Por cortes quero dizer sem passagens de câmera bem de perto, para que você consiga fazer um corte falso na luta, mas que pareça uma única tomada", explica o ator. "Nós fizemos em uma única tomada realmente, e essa foi uma das lutas que realmente tive tempo de ensaiar".

Ao todo, Cavill destacou que somente para a batalha foram necessárias pelo menos 35 tomadas no dia, que resultaram em quatro utilizáveis. Além disso, a luta teve de ser um pouco desacelerada em algumas partes, ou ficaria muito confusa para o espectador em casa.

Relacionamento mais próximo entre os personagens

Para Freya Allan, além do peso do destino do mundo nas costas, a terceira temporada foi um ótimo momento na série para Ciri aproximar as relações entre os personagens. Ela destaca sobretudo as cenas com Jaskier (Joey Batey). "Uma das minhas cenas favoritas em todo a série é uma dos dois. Eles têm esse momento de silêncio quando ele diz: 'Acho que você é ótimo do jeito que é e sabe que está seguro e é amado'. Foi um momento real e algo sobre a maneira como Joey disse tornou a cena incrível também. Eles compartilham um tipo diferente de relacionamento porque ele não está tentando ser um pai para Ciri, não há nenhum tipo de condescendência, ele apenas está lá para ela", comenta a atriz.

Além do relacionamento com Joey Batey, Freya também comentou sobre a relação entre Ciri e Yennefer, que ganhou um tom mais maternal nesta temporada. "Yennefer tem ensinado Ciri como controlar sua magia e, como minha personagem é competente, esta é uma oportunidade para ela retribuir a ajuda. É adorável porque Ciri não tem confiança em si mesma e este momento permite que ela seja a única confiante, e Yennefer abre espaço para que ela assuma o controle. É um bom trampolim para reconstruir a confiança e a diversão do relacionamento das duas".

Yennefer como figura materna

Outro ponto emocionante da temporada está na forma como Yennefer enxerga Ciri: a filha que a bruxa nunca conseguiu ter. "Yennefer quer ser a mãe que nunca teve, mas ao mesmo tempo, a maternidade é estranha para ela. Ciri não confia facilmente, então Yennefer precisa se esforçar muito para ganhar sua confiança, e isso só é possível com a conexão de seus poderes. Vemos como é desconfortável ser mãe, mas como é incrivelmente gratificante para Yennefer. Ela teve muitas experiências em sua longa vida, mas esta supera todas", pontua Anya Chalotra.

Essa relação mais maternal, no caso, também se estende além de Ciri e chega em Tissaia (MyAnna Buring). "Yennefer e Tissaia estão mais fortes do que nunca nesta temporada. Tissaia realmente está apoiando ela, e ela fica grata. Isso traz muita força para Yennefer, porque ela sabe que sua mentora reconhece que ela é uma líder e uma mãe. Yennefer está em um caminho diferente, menos egocêntrico e mais empático com os demais", acrescenta.

Por fim, a atriz também comenta a difícil, mas envolvente relação entre Yennefer e Geralt. "A relação entre Geralt e Yennefer é tão complicada, mas nesta temporada nós realmente os vemos juntos. Eles meio que abrem mão do poder um na frente do outro e podemos vê-los sendo realmente vulneráveis, íntimos e românticos juntos", conclui ela.

Bissexual com 'B' maiúsculo

Outro grande destaque da temporada foi o novo interesse romântico de Jaskier, que abriu espaço para bastante repercussão. "Jaskier conhece um jovem cavalheiro chamado Radovid, que é o Príncipe da Redânia. Radovid está trabalhando em conluio com Philippa e Dijkstra, alinhado com seus próprios fins políticos, mas Jaskier não pode deixar de se sentir atraído por essa pessoa. Há algo diferente nele que é diferente na maneira como eles estão se conectando. Pela primeira vez na série, vemos o romance fluorescente de Jaskier na tela. Ele vem com todos os tipos de calamidades porque ter paixão ou amor no Continente polarizado é quase impossível... mas Jaskier vai tentar!", brinca Joey Batey.

Ele comenta, ainda, a relação crescente com Ciri e Yennefer, para além de Geralt. "O objetivo de Jaskier é proteger Ciri. Ele assumiu o papel de tio e está determinado a não apenas ajudá-la a sobreviver, mas também a ajudá-la a crescer. Ela está em um momento importante em sua vida. Ela está se tornando uma mulher independente e Jaskier tem algo a contribuir, que é a humanidade e um senso de normalidade", defende. Já sobre Yennefer, "eles têm uma relação de amor e ódio. Adoram mostrar que se odeiam, mas secretamente, no fundo, existe um profundo respeito, amor e compreensão entre eles. Jaskier está deixando de ser o bardo chato e inútil e se tornando mais um tio para Ciri, com isso vem profundidade e compreensão entre toda a família", completa.

Veja a entrevista da EXAME com os atores de The Witcher: Blood Origins

Quando estreia The Witcher?

A terceira temporada de The Witcher estreia nesta quinta-feira, 29, a partir das 5h da manhã. A série terá os primeiros cinco episódios divulgados, e depois, no dia 27 de julho, os três últimos.

Quem será o novo Geralt?

Após a saída de Henry Cavill, o novo Geralt será Liam Hemsworth.

Quando sai a parte 2 da 3ª temporada de The Witcher?

A série terá os primeiros cinco episódios divulgados nesta quinta-feira, 29, e depois, no dia 27 de julho, os três últimos.

Por que Henry Cavill saiu de The Witcher?

Em 31 de outubro do ano passado, Henry Cavill e a própria Netflix anunciaram a saída do ator da série. No Instagram, ele destacou que estava empolgado pela entrada de Liam no roteiro, mas não destacou o motivo para deixar o seriado.

"Minha jornada como Geralt de Rivia foi cheia de monstros e aventuras, e eu vou pendurar meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada. Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth vai assumir o manto do Lobo Branco", escreveu Cavill via Instagram. "Como acontece com os maiores personagens literários, eu passo o bastão com reverência pelo tempo que passei vivendo Geralt, e com entusiasmo para ver a versão de Liam para esse homem fascinante e cheio de nuances".

O motivo real por trás da saída de Cavill segundo o Deadline, foi, a princípio, por conflito de agendas. No entanto, o ator já havia mostrado grande insatisfação com o roteiro de The Witcher e o rumo que a série estava levando - Cavill é um grande fã do trabalho de Andrzej Sapkowski e, de acordo com boatos internos da plataforma de streaming, ele não concordou com várias das alterações feitas na adaptação.