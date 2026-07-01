Lançamentos da MUBI em julho de 2026: veja os filmes e as séries

MUBI: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de julho de 2026 às 17h28.
O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias na MUBI. Entram no catálogo mostras dedicadas a grandes nomes da história do cinema, além de títulos exclusivos e premiados internacionalmente que chegam direto dos festivais.
Entre os destaques para os filmes, estão produções icônicas que celebram o legado do mestre sueco no especial Ingmar Bergman, a curadoria de cinema exploitation de Stephanie Rothman, além do clássico da cultura pop Jovens, Loucos e Rebeldes, dirigido por Richard Linklater.
Já para as estreias exclusivas, a chegada do aguardado curta-metragem The Non-Actor, estrelado por Maya Hawke, e o drama fantástico A Useful Ghost – Uma Ajuda do Além garantem o selo de excelente curadoria para os cinéfilos. O cinema nacional também ganha espaço com a exibição do aclamado longa O Palhaço, dirigido e estrelado por Selton Mello.