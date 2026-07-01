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Lançamentos da MUBI em julho de 2026: veja os filmes e as séries

Mostras de Ingmar Bergman, Stephanie Rothman e o exclusivo estrelado por Maya Hawke estão entre os destaques do mês

MUBI: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Divulgação)

MUBI: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de julho de 2026 às 17h28.

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O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias na MUBI. Entram no catálogo mostras dedicadas a grandes nomes da história do cinema, além de títulos exclusivos e premiados internacionalmente que chegam direto dos festivais.

Entre os destaques para os filmes, estão produções icônicas que celebram o legado do mestre sueco no especial Ingmar Bergman, a curadoria de cinema exploitation de Stephanie Rothman, além do clássico da cultura pop Jovens, Loucos e Rebeldes, dirigido por Richard Linklater.

Já para as estreias exclusivas, a chegada do aguardado curta-metragem The Non-Actor, estrelado por Maya Hawke, e o drama fantástico A Useful Ghost – Uma Ajuda do Além garantem o selo de excelente curadoria para os cinéfilos. O cinema nacional também ganha espaço com a exibição do aclamado longa O Palhaço, dirigido e estrelado por Selton Mello.

Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em julho de 2026:

Filmes que entram na MUBI em julho

  • Jovens, Loucos e Rebeldes | 01/07/2026
  • Not a Pretty Picture | 01/07/2026
  • Revanche | 03/07/2026
  • Fantasmas de Julho | 03/07/2026
  • So Long, My Son | 09/07/2026
  • O Sétimo Selo | 10/07/2026
  • Gritos e Sussurros | 10/07/2026
  • Persona | 10/07/2026
  • Terminal Island | 14/07/2026
  • Group Marriage | 14/07/2026
  • The Working Girls | 14/07/2026
  • Autocrítica de um Cão Burguês | 22/07/2026
  • O Palhaço | 23/07/2026
  • LYNCH (one) | 27/07/2026
  • Boom for Real: A Adolescência Tardia de Jean-Michel Basquiat | 27/07/2026
  • Lynch2 | 27/07/2026
  • Bela e Perdida | 29/07/2026

Exclusivos e Lançamentos Recentes MUBI

  • The Non-Actor (Curta-metragem) | 10/07/2026
  • A Useful Ghost – Uma Ajuda do Além | 24/07/2026
  • La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés | 31/07/2026
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