Lançamentos da MUBI em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias na MUBI. Entram no catálogo mostras dedicadas a grandes nomes da história do cinema, além de títulos exclusivos e premiados internacionalmente que chegam direto dos festivais.

Entre os destaques para os filmes, estão produções icônicas que celebram o legado do mestre sueco no especial Ingmar Bergman, a curadoria de cinema exploitation de Stephanie Rothman, além do clássico da cultura pop Jovens, Loucos e Rebeldes, dirigido por Richard Linklater.

Já para as estreias exclusivas, a chegada do aguardado curta-metragem The Non-Actor, estrelado por Maya Hawke, e o drama fantástico A Useful Ghost – Uma Ajuda do Além garantem o selo de excelente curadoria para os cinéfilos. O cinema nacional também ganha espaço com a exibição do aclamado longa O Palhaço, dirigido e estrelado por Selton Mello.

Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em julho de 2026:

Filmes que entram na MUBI em julho

Jovens, Loucos e Rebeldes | 01/07/2026

Not a Pretty Picture | 01/07/2026

Revanche | 03/07/2026

Fantasmas de Julho | 03/07/2026

So Long, My Son | 09/07/2026

O Sétimo Selo | 10/07/2026

Gritos e Sussurros | 10/07/2026

Persona | 10/07/2026

Terminal Island | 14/07/2026

Group Marriage | 14/07/2026

The Working Girls | 14/07/2026

Autocrítica de um Cão Burguês | 22/07/2026

O Palhaço | 23/07/2026

LYNCH (one) | 27/07/2026

Boom for Real: A Adolescência Tardia de Jean-Michel Basquiat | 27/07/2026

Lynch2 | 27/07/2026

Bela e Perdida | 29/07/2026

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