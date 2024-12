Depois de Selton Mello, Fernanda Torres: concurso busca sósia da atriz no Rio

No último domingo, 1º, o hall do Estação Net Rio, cinema de rua em Botafogo, Rio de Janeiro, ficou recheado de Seltons Mellos": foi o primeiro concurso brasileiro de sósias do ator, uma das estrelas no premiado "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Com mais de 300 pessoas, o evento fez tanto sucesso que terá mais uma edição em breve. Desta vez, com Fernanda Torres.

A Estação Net Rio ainda não divulgou as datas do próximo concurso, mas já destacou que a atriz — que tenta uma vaga no Oscar de Melhor Atriz para 2025 — será a homenageada.

O concurso deste domingo, 1º, viralizou nas redes sociais com fotos dos cartazes colados em postes de Botafogo e ficou tão famoso que o próprio ator repercutiu o convite. Ele chegou, inclusive, a enviar uma mensagem para o cinema para agradecer o carinho dos fãs.

Mais de 300 pessoas compareceram na Estação Net Rio para descobrir quem era o mais "Selton Mello dos Seltons Mellos". O vencedor da vez foi o "Selton Caramello", um homem preto, cujo nome real é Ramon Carneiro. Formado em produção audiovisual e criador de conteúdo no TikTok, ele foi de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, até Botafogo só para participar do evento.

O prêmio foi um liquidificador, em referência ao filme "Reflexões de um liquidificador" (2010), estrelado pelo ator. A Estação NET Rio também concedeu cinco ingressos para qualquer filme dentro do cinema.

"Por que o Selton Mello não pode ser negro? Por que o Selton Mello não pode ser gay? Quero dar um spoiler: vou concorrer como a próxima Viúva Negra negra do cinema", disse Ramon no discurso de vitória.

Vale dizer que os 15 participantes do concurso não apresentaram nenhuma semelhança física com o ator. A competição veio em tom de humor e brincadeira, dado que nem os próprios candidatos acreditam ser fisicamente parecidos com Selton.

A febre dos sósias

O sucesso do concurso de sósias de Selton Mello não veio "do nada", vale dizer. Segue um fenômeno de campeonatos de humor como este, feitos sobretudo nos Estados Unidos. Um dos maiores sucessos foi o de Timothée Chalamet, que não só atraiu pessoas realmente parecidas como o ator como também contou com a presença dele próprio entre os fãs.

Depois de Chalamet, outros concursos de sósia começaram a chamar atenção. Já foram "homenageados" Tom Holland, Paul Mescal, Harry Styles, Zayn Malik e Jeremy Allen White por exemplo. Os prêmios em geral são simplórios: é mais pela brincadeira do que pela competição. E fica a esperança dos atores comparecerem ao evento.