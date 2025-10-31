'The President’s Cake' é o vencedor da 49ª Mostra de São Paulo; veja os premiados

Entre títulos de diversos países do mundo e grandes cineastas convidados, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo encerrou sua 49ª edição na última quinta-feira, 30, na Cinemateca Brasileira. O grande vencedor de 2025 foi o filme The President’s Cake, do cineasta iraniano Hasan Hadi.

O longa foi vencedor do Prêmio Caméra d’Or para melhor filme de diretor estreante em Cannes, onde também recebeu o prêmio do público na Quinzena dos Cineastas. Se passa no Iraque dos anos 1990 quando, em meio à guerra e à falta de comida, o presidente determina que todas as escolas do país façam um bolo em homenagem ao seu aniversário. Lamia, de apenas 9 anos, tenta escapar da tarefa, mas acaba sendo escolhida entre os colegas. A menina, então, precisa recorrer à sua criatividade para conseguir os ingredientes e cumprir a missão de preparar o bolo imposto pelas autoridades.

O evento premiou 15 títulos em diversas categorias, escolhidos por um júri composto por profissionais de destaque no cenário cinematográfico internacional. Entre os jurados estavam o produtor sul-africano Atilla Salih Yücer, o produtor brasileiro Daniel Dreifuss, a cineasta portuguesa Denise Fernandes, a realizadora colombiana Laura Mora e o crítico norte-americano Peter Debruge.

Além do filme de Hadi, o júri também deu o Prêmio Especial ao filme DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski, produção que envolve Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia e Croácia. A Luta, de Jose Alayón, recebeu uma Menção Honrosa, e o prêmio de Melhor Atuação foi para Doha Ramadan, pela sua performance em Feliz Aniversário, de Sarah Goher, produção do Egito.

Durante a cerimônia, a Secretária Nacional do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, subiu ao palco para anunciar o lançamento do edital Rouanet Festivais, que destinará R$ 17 milhões para apoiar festivais de cinema no Brasil, em uma parceria com a BB Asset e a Petrobras.

Veja a lista completa de vencedores da 49ª Mostra de Cinema de São Paulo

Prêmio do Júri

Melhor Filme: The President’s Cake, de Hasan Hadi (Iraque, EUA, Catar)

The President’s Cake, de Hasan Hadi (Iraque, EUA, Catar) Prêmio Especial do Júri: DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski (Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia, Croácia)

DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski (Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia, Croácia) Menção Honrosa: A Luta, de Jose Alayón (Espanha, Colômbia)

A Luta, de Jose Alayón (Espanha, Colômbia) Melhor Atuação: Doha Ramadan pelo filme Feliz Aniversário, de Sarah Goher (Egito)

Prêmio do Público

Melhor Documentário Brasileiro: Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo (Brasil)

Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo (Brasil) Melhor Filme de Ficção Brasileiro: Criadas, de Carol Rodrigues (Brasil)

Criadas, de Carol Rodrigues (Brasil) Melhor Documentário Internacional: Yanuni, de Richard Ladkani (Áustria, Brasil, EUA, Canadá, Alemanha)

Yanuni, de Richard Ladkani (Áustria, Brasil, EUA, Canadá, Alemanha) Melhor Filme de Ficção Internacional: Palestina 36, de Annemarie Jacir (Palestina, Reino Unido, França, Dinamarca, Noruega, Catar, Arábia Saudita, Jordânia)

Prêmio da Crítica

Melhor Filme Internacional: A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)

A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria) Melhor Filme Brasileiro: A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)

Prêmio Brada

Melhor Direção de Arte: Jennifer Anti e Pablo Anti pelo filme A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)

Prêmio Netflix

Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar (Brasil)

Prêmio Abraccine de Cinema Brasileiro

O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, codirigido por Felipe Tomazelli e Luís Villaça (Brasil)

Prêmio Projeto Paradiso

Coração das Trevas, de Rogério Nunes (Brasil, França)

Prêmio Prisma Queer

Melhor Filme Internacional: Queerpanorama, de Jun Li (EUA, Hong Kong, China)

Queerpanorama, de Jun Li (EUA, Hong Kong, China) Melhor Filme Brasileiro: A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)

A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile) Especial do Júri: Morte e Vida Madalena, de Guto Parente (Brasil, Portugal)

Prêmio Humanidade

Euzhan Palcy

Jafar Panahi

Jean-Pierre e Luc Dardenne

Prêmio Leon Cakoff