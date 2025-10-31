'The President’s Cake' é o vencedor da 49ª Mostra de São Paulo; veja os premiados

49ª Mostra Internacional de Cinema de SP: veja lista completa de vencedores (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14h45.
Entre títulos de diversos países do mundo e grandes cineastas convidados, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo encerrou sua 49ª edição na última quinta-feira, 30, na Cinemateca Brasileira. O grande vencedor de 2025 foi o filme The President’s Cake, do cineasta iraniano Hasan Hadi.
O longa foi vencedor do Prêmio Caméra d’Or para melhor filme de diretor estreante em Cannes, onde também recebeu o prêmio do público na Quinzena dos Cineastas. Se passa no Iraque dos anos 1990 quando, em meio à guerra e à falta de comida, o presidente determina que todas as escolas do país façam um bolo em homenagem ao seu aniversário. Lamia, de apenas 9 anos, tenta escapar da tarefa, mas acaba sendo escolhida entre os colegas. A menina, então, precisa recorrer à sua criatividade para conseguir os ingredientes e cumprir a missão de preparar o bolo imposto pelas autoridades.
O evento premiou 15 títulos em diversas categorias, escolhidos por um júri composto por profissionais de destaque no cenário cinematográfico internacional. Entre os jurados estavam o produtor sul-africano Atilla Salih Yücer, o produtor brasileiro Daniel Dreifuss, a cineasta portuguesa Denise Fernandes, a realizadora colombiana Laura Mora e o crítico norte-americano Peter Debruge.
Além do filme de Hadi, o júri também deu o Prêmio Especial ao filme DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski, produção que envolve Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia e Croácia. A Luta, de Jose Alayón, recebeu uma Menção Honrosa, e o prêmio de Melhor Atuação foi para Doha Ramadan, pela sua performance em Feliz Aniversário, de Sarah Goher, produção do Egito.
Durante a cerimônia, a Secretária Nacional do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, subiu ao palco para anunciar o lançamento do edital Rouanet Festivais, que destinará R$ 17 milhões para apoiar festivais de cinema no Brasil, em uma parceria com a BB Asset e a Petrobras.