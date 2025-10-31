Casual

'The President’s Cake' é o vencedor da 49ª Mostra de São Paulo; veja os premiados

Evento premiou 15 títulos em diversas categorias, escolhidos por um júri composto por profissionais de destaque no cenário cinematográfico internacional

Luiza Vilela
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14h45.

Entre títulos de diversos países do mundo e grandes cineastas convidados, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo encerrou sua 49ª edição na última quinta-feira, 30, na Cinemateca Brasileira. O grande vencedor de 2025 foi o filme The President’s Cakedo cineasta iraniano Hasan Hadi.

O longa foi vencedor do Prêmio Caméra d’Or para melhor filme de diretor estreante em Cannes, onde também recebeu o prêmio do público na Quinzena dos Cineastas. Se passa no Iraque dos anos 1990 quando, em meio à guerra e à falta de comida, o presidente determina que todas as escolas do país façam um bolo em homenagem ao seu aniversário. Lamia, de apenas 9 anos, tenta escapar da tarefa, mas acaba sendo escolhida entre os colegas. A menina, então, precisa recorrer à sua criatividade para conseguir os ingredientes e cumprir a missão de preparar o bolo imposto pelas autoridades.

O evento premiou 15 títulos em diversas categorias, escolhidos por um júri composto por profissionais de destaque no cenário cinematográfico internacional. Entre os jurados estavam o produtor sul-africano Atilla Salih Yücer, o produtor brasileiro Daniel Dreifuss, a cineasta portuguesa Denise Fernandes, a realizadora colombiana Laura Mora e o crítico norte-americano Peter Debruge.

Além do filme de Hadi, o júri também deu o Prêmio Especial ao filme DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski, produção que envolve Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia e Croácia. A Luta, de Jose Alayón, recebeu uma Menção Honrosa, e o prêmio de Melhor Atuação foi para Doha Ramadan, pela sua performance em Feliz Aniversário, de Sarah Goher, produção do Egito.

Durante a cerimônia, a Secretária Nacional do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, subiu ao palco para anunciar o lançamento do edital Rouanet Festivais, que destinará R$ 17 milhões para apoiar festivais de cinema no Brasil, em uma parceria com a BB Asset e a Petrobras.

Veja a lista completa de vencedores da 49ª Mostra de Cinema de São Paulo

Prêmio do Júri

  • Melhor Filme: The President’s Cake, de Hasan Hadi (Iraque, EUA, Catar)
  • Prêmio Especial do Júri: DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski (Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia, Croácia)
  • Menção Honrosa: A Luta, de Jose Alayón (Espanha, Colômbia)
  • Melhor Atuação: Doha Ramadan pelo filme Feliz Aniversário, de Sarah Goher (Egito)

Prêmio do Público

  • Melhor Documentário Brasileiro: Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo (Brasil)
  • Melhor Filme de Ficção Brasileiro: Criadas, de Carol Rodrigues (Brasil)
  • Melhor Documentário Internacional: Yanuni, de Richard Ladkani (Áustria, Brasil, EUA, Canadá, Alemanha)
  • Melhor Filme de Ficção Internacional: Palestina 36, de Annemarie Jacir (Palestina, Reino Unido, França, Dinamarca, Noruega, Catar, Arábia Saudita, Jordânia)

Prêmio da Crítica

Prêmio Brada

  • Melhor Direção de Arte: Jennifer Anti e Pablo Anti pelo filme A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)

Prêmio Netflix

  • Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar (Brasil)

Prêmio Abraccine de Cinema Brasileiro

  • O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, codirigido por Felipe Tomazelli e Luís Villaça (Brasil)

Prêmio Projeto Paradiso

Prêmio Prisma Queer

Prêmio Humanidade

  • Euzhan Palcy
  • Jafar Panahi
  • Jean-Pierre e Luc Dardenne

Prêmio Leon Cakoff

  • Charlie Kaufman
  • Mauricio de Sousa
